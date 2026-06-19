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الرياضة

إمام عاشور يهزم مبابي وهاري كين بالقاضية في الجولة الأولى من كأس العالم

إمام عاشور يهزم مبابي وهاري كين بالقاضية في الجولة الأولى من كأس العالم
19 يونيو 2026 10:51

أبوظبي(الاتحاد)
فرض إمام عاشور نجم المنتخب الوطني المصري نفسه كأحد أبرز نجوم الجولة الأولى من كأس العالم 2026، بعدما خطف الأنظار بأداء مميز مع منتخب مصر أمام بلجيكا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ليؤكد لاعب الأهلي أنه قادر على منافسة أكبر نجوم الكرة العالمية على المسرح الأكبر، وذلك وفق تقرير لشبكة "بي أر" الإخبارية، والتي رصدت رقماً تميز فيه عاشور خلال الظهور الأول للمنتخب المصري في كأس العالم.
ولم يقتصر تألق إمام على تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في شباك الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا، بل امتد إلى الأرقام الفنية التي كشفت حجم التأثير الذي صنعه خلال اللقاء. فقد كشفت الشبكة أن لاعب منتخب مصر سجل هدفه في شباك العملاق كورتوا من تسديدة كانت هي الأسرع في الجولة الأولى، تفوق بها على جميع نجوم الجولة الذين سددوا من خارج المنطقة بتسديدات صاروخية، وبلغت سرعة تسديدة إمام عاشور123.4 كيلومتر في الساعة، متفوقاً على أسماء عالمية كبيرة.
وجاء إمام في صدارة قائمة أقوى التسديدات متقدماً على الإنجليزي هاري كين الذي سجل تسديدة بسرعة 121.6 كيلومتر في الساعة خلال مواجهة كرواتيا، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي الذي بلغت سرعة تسديدته 121.2 كيلومتر في الساعة أمام السنغال. كما تفوق على السنغالي إبراهيم مباي والكرواتي مارتن باتورينا، ليعتلي القمة في واحدة من أكثر الإحصائيات إثارة للاهتمام خلال افتتاح البطولة.
وهذا التألق اللافت انعكس بشكل مباشر على القيمة السوقية للاعب، حيث ارتفعت على موقع "ترانسفير فيد" المتخصص في الانتقالات، إلى نحو 7.5 مليون دولار وفق التقديرات المتداولة عقب الجولة الأولى، في ظل المستويات المميزة التي قدمها والاهتمام المتزايد من عدة أندية خارج مصر.
وأصبح عاشور حديث العديد من المتابعين والمحللين بعد هدفه الصاروخي في مرمى كورتوا، وهو الهدف الذي أكد امتلاكه لقدرات هجومية استثنائية، خاصة أنه جاء أمام أحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة وأحد أفضل حراس المرمى في العالم.
وكان آدم وطني، وكيل أعمال اللاعب، قد أكد في تصريحات إعلامية قبل انطلاق كأس العالم أن إمام عاشور يمتلك عدة عروض مغرية من خارج مصر، مشيراً إلى أن اللاعب مرشح بقوة لخوض تجربة احتراف جديدة عقب نهاية البطولة.
ومع استمرار منافسات المونديال، تبدو الفرصة سانحة أمام نجم منتخب مصر لمواصلة خطف الأضواء وزيادة أسهمه في سوق الانتقالات العالمية، خاصة بعدما نجح في الجولة الأولى في التفوق رقمياً على أسماء بحجم مبابي وهاري كين، ليبعث برسالة واضحة مفادها أن الكرة المصرية تمتلك لاعباً قادراً على صناعة الفارق في أكبر المحافل الدولية.

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