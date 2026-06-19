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«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»

«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
19 يونيو 2026 13:15

عصام السيد (أبوظبي)
أهدي الجواد «مونفول» بألوان المالك الراحل الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الفوز الثالث لخيول الإمارات في مهرجان رويال آسكوت، بفوز مثير في سباق بريتانيا ستيكس، بعد فوز «بو إيكو»، و«أومبودسمان».
وانتزع الفارس الأسترالي زاك لويد فوزه الأول في رويال آسكوت بقيادة هادئة على صهوة «مونفول» في سباق لصالح المدرب جورج بوغي، وكان متقدماً طوال السباق الذي يمتد لمسافة ميل واحد، وتصدّر السباق في الربع الأخير منه.
وسافر الشاب البالغ من العمر 22 عاماً إلى المملكة المتحدة لقضاء فترة صيفية هناك، وحقق لويد الفوز الثاني لبوغي هذا الأسبوع بعد فوز «بو إيكو» في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس.
تم تقسيم الخيول الثلاثين المشاركة إلى مجموعتين، لكن الحصان الأقرب إلى الحاجز الداخلي هو الذي حسم الفوز، حيث تصدّر السباق بفارق ثلاثة أرباع طول عن «أوت باك هيت»، و«جيمستاون».
وقال: «قد يبدو الأمر غريباً، لكنني شعرتُ بحماسٍ أكبر من هذا الفوز (مقارنةً بفوزي بوساطة بو إيكو)، كان الأمر أشبه بسباقٍ جادٍّ مع «بو إيكو»، بينما كانت سباقات التكافؤ ممتعةً للغاية».
وتابع: «جاء زاك ليركب لصالحنا بشكلٍ أساسي، اتصلتُ به في الشتاء، وكان من الرائع أن يحقق الفوز، إنه شابٌ رشيقٌ للغاية، ومن الواضح أنه فارسٌ ماهرٌ جداً، أنا في غاية السعادة».
وأضاف: «إنه فارسٌ بارع، وقد شارك في العديد من السباقات لصالحنا، كنتُ حريصاً جداً على انضمامه إلينا، لقد حقق زاك نجاحاً باهراً في أستراليا، ومن الرائع أن أمنحه فوزه الأول في رويال آسكوت».
ومن جهة أخري حافظ المدرب أيدان أوبراين على الرقم القياسي الأبرز في سباقات رويال اسكوت في فئة المدربين، بتسجيل فوزه المئوي عبر «إسكندنافيا» في كأس الذهب، فهو ظاهرة إحصائية، إذ احتفظ بالرقم القياسي لمدربي رويال آسكوت منذ تجاوزه رقم السير مايكل ستاوت البالغ 82 فوزاً في عام 2023، ويستطيع الآن أن يُنافس الرقم القياسي الإجمالي للفارس ليستر بيجوت البالغ 116 فوزاً.

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