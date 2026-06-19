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الرياضة

السويسري مانزامبي.. رقم مونديالي جديد!

السويسري مانزامبي.. رقم مونديالي جديد!
19 يونيو 2026 15:34

علي معالي (أبوظبي)
خطف النجم السويسري الشاب يوهان مانزامبي، الأضواء في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز كبير على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مباراة تحولت خلالها موهبته إلى حديث وسائل الإعلام العالمية.
دخل مانزامبي، بديلاً في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، عندما كانت المباراة تسير نحو تعادل محبط للمنتخب السويسري، لكنه احتاج إلى ثلاث دقائق فقط بعد نزوله إلى أرض الملعب ليفتتح التسجيل ويكسر صمود الدفاع البوسني. ولم يكتف بذلك، بل عاد ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 90، مساهماً بشكل مباشر في الانتصار.
ولم يكن التألق مجرد مساهمة فنية عابرة، بل حمل أبعاداً تاريخية مهمة، إذ أصبح مانزامبي أصغر لاعب بديل يسجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم، وهو إنجاز يضع اسمه بين أبرز المواهب التي ظهرت في البطولة العالمية عبر تاريخها الطويل.
كما سجل لاعب وسط نادي فرايبرج الألماني أول ثنائية له بقميص المنتخب السويسري، مؤكداً قدرته على الحسم في أكبر المحافل الدولية، وأشاد ياكين مدرب سويسرا بأدائه، معتبراً أن اللاعب يمتلك قدرات استثنائية وشخصية هجومية غير متوقعة تجعل منه ورقة رابحة قادرة على تغيير مجريات المباريات، وجاءت ثنائية مانزامبي في وقت كانت سويسرا بحاجة ماسة إلى الفوز بعد تعادلها في الجولة الأولى أمام قطر، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى أربع نقاط واقتربت به من بلوغ الدور التالي.

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