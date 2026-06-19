16 دقيقة تضع مواجهة سويسرا والبوسنة في تاريخ المونديال

علي معالي (أبوظبي)

دخلت مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك في كأس العالم 2026 سجل المونديال، بوصفها واحدة من أغرب المباريات التي شهدتها البطولة عبر تاريخها، بعدما تحولت من مواجهة مغلقة ومتوازنة إلى مهرجان تهديفي استثنائي خلال الدقائق الأخيرة.

فعلى مدار 74 دقيقة كاملة، بدا أن المنتخب البوسني نجح في إحباط المحاولات السويسرية، بفضل تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي كبير، فيما استحوذت سويسرا على الكرة دون أن تجد الطريق إلى الشباك، لكن ما حدث بعد الدقيقة 74 قلب كل التوقعات رأساً على عقب.

وكان الشاب السويسري صاحب الـ 20 عاماً يوهان مانزامبي أول من كسر الجمود، عندما سجل هدف التقدم بعد 3 دقائق من نزوله لأرض الملعب، لتبدأ بعدها واحدة من أكثر الفترات جنوناً في تاريخ كأس العالم، ولم تمض سوى دقائق حتى تعرضت البوسنة لضربة جديدة بطرد المدافع طارق مهاريموفيتش، لتنهار المنظومة الدفاعية التي صمدت طويلاً أمام الضغط السويسري.

وخلال ما تبقى من زمن المباراة والوقت بدل الضائع، شهدت الجماهير تسجيل خمسة أهداف كاملة، حيث أضاف روبن فارجاس الهدف الثاني، ثم عاد مانزامبي ليسجل هدفه الشخصي الثاني، قبل أن يقلص إرمن مهميتش الفارق للبوسنة، ويختتم القائد جرانيت تشاكا الأمسية بهدف رابع لسويسرا من ركلة جزاء.

وإذا كانت مباريات كأس العالم عبر تاريخها قد شهدت العديد من الريمونتادات والنتائج الكبيرة، فإن ندرة تسجيل خمسة أهداف كاملة بعد الدقيقة 74 تجعل هذه المواجهة حالة استثنائية بكل المقاييس، فالمباراة ظلت أسيرة التعادل السلبي لأكثر من ثلاثة أرباع زمنها، قبل أن تتحول فجأة إلى عرض هجومي مفتوح شهد خمسة أهداف في أقل من عشرين دقيقة.

كما منحت المباراة بطولة العالم نجماً جديداً في صورة مانزامبي، الذي دخل بديلاً وغير مجرى اللقاء بثنائية تاريخية، بينما أثبت المدرب مراد ياكين نجاح رهانه على الاحتفاظ بأوراقه الهجومية السريعة حتى اللحظات الحاسمة.

ورغم صعوبة الجزم بأنها "الأغرب" في تاريخ المونديال، نظراً لوجود مباريات أسطورية أخرى حفلت بأحداث استثنائية، فإن مواجهة سويسرا والبوسنة والهرسك ستبقى بالتأكيد واحدة من أكثر المباريات غرابة وإثارة من حيث التحول الدراماتيكي والانفجار التهديفي المتأخر، بعدما انتقلت من صراع تكتيكي مغلق إلى واحدة من أكثر نهايات المباريات جنوناً في كأس العالم 2026.