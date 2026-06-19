أميركا ثاني المتأهلين إلى دور الـ32 بالفوز على أستراليا

سياتل(أ ف ب)

ضمنت الولايات المتحدة تأهلها إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها بالشراكة مع المكسيك وكندا، بعد فوزها على أستراليا 2-0 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وباتت الولايات المتحدة ثاني المتأهلين إلى الدور الثاني بعد المكسيك من المجموعة الأولى، وذلك قبل مباراتها الثالثة مع تركيا التي تلاقي الباراجواي لاحقاً.

سجل كاميرون بورغيس الهدف الأول بالخطأ في مرماه (11) وضاعف أليكس فريمان النتيحة (43)، مانحاً بلاده الانتصار في أول مباراتين ضمن النهائيات لأول مرة منذ النسخة الأولى في 1930.

وحقق الأميركيون فوزهم الثالث توالياً على الأستراليين، وواصلوا سلسلة الانتصارات على ملعب لومن فيلد في سياتل والتي وصلت إلى ستة متتالية.

وبغياب نجم الهجوم كريستيان بوليسيك المصاب، قدّم لاعبو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مباراة جيدة بعد الفوز العريض على الباراجواي 4-1 افتتاحاً، وحرموا منتخب "الكنغر" من كسب "الاحترام" الذي اعتبر المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش أنه سيحصل عليه في حال الفوز.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلاً لافتتاح التسجيل، حين انطلق فولارين بالوغون على الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء مرسلاً عرضية نحو ريكاردو بيبي، حاول كاميرون بورغيس اعتراضها لكنه وضعها بالخطأ في مرماه (11).

وباتت الولايات المتحدة أول منتخب يستفيد من هدف عكسي في مباراتين متتاليتين في تاريخ النهائيات.

وكاد ماثيو ليكي يعادل بتصويبة جميلة من داخل المنطقة مرّت فوق العارضة (13).

وحصل لاعبو بوكيتينو على مساعدة جديدة من الأستراليين، حين لُعبت ركلة حرة وصلت إلى سيرجينيو ديست الذي سدد من على مشارف المنطقة وارتطمت كرته بالدفاع ووصلت إلى أليكس فريمان الذي تابعها برأسه في المرمى (43).

ثم جرّب ديست إضافة الثالث بتسديدة زاحفة من على مشارف المنطقة أمسكها الحارس باتريك بيتش (45+7).

مطلع الشوط الثاني، أجرى المدرب الأسترالي بوبوفيتش ثلاثة تبديلات في جميع الخطوط بهدف تغيير شكل الفريق.

وأهدر بالوغون فرصة سانحة لتسجيل الثالث حين انفرد بالحارس، لكن المدافع أليساندرو تشيركاتي أبعد الكرة لحظة التسديد إلى ركنية (51).

وأضاع البديل فولباتو في الجهة المقابلة فرصة تقليص الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أرسلها فوق العارضة (63).

ولم تنفع كل المحاولات الأسترالية في العودة وسط تنظيم دفاعي أميركي محكم.

ويبقى أمل أستراليا في التأهل إلى الدور الثاني قائماً كما تأهلت إلى دور الـ16 في 2022 و2006 من مشاركاتها الست السابقة، حين تلتقي الباراجواي في سان فرانسيسكو ضمن الجولة الثالثة.