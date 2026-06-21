«رباعية اليابان» تطيح تونس خارج المونديال

مونتيري (رويترز)

حقق منتخب اليابان فوزاً ​ساحقاً 4-صفر على تونس في المباراة رقم ألف في كأس العالم لكرة القدم ⁠اليوم، لتقترب من بلوغ مرحلة ​خروج المغلوب، في حين ​خرجت ‌تونس من البطولة بعد ⁠خسارتها الثانية ​على التوالي في المجموعة السادسة.

افتتح دايتشي كامادا التسجيل بعد أربع دقائق إذ سدد ‌الكرة من مسافة قريبة، بعد تمريرة عرضية ‌منخفضة من كيتو ناكامورا، قبل أن يضاعف أياسي أويدا تقدم ​اليابان في الدقيقة 30 بتسديدة قوية منخفضة في الزاوية البعيدة.

حافظت اليابان على سيطرتها بعد الاستراحة، ومرر أويدا كرة عالية إلى ‌جونيا إيتو ليسجل ​الهدف الثالث، قبل أن يحرز هدفه الثاني في المباراة بضربة رأس من عرضية في العمق، ​لتصبح ‌اليابان ⁠أول ‌منتخب آسيوي يسجل أربعة ‌أهداف في مباراة بكأس العالم.

وانضمت اليابان إلى ⁠هولندا برصيد أربع نقاط في ​حين أصبحت تونس، التي خاضت مباراتها الأولى تحت قيادة مدربها الجديد هيرفي رينارد بعد خسارتها 5-1 أمام السويد، ثالث منتخب يخرج ​من البطولة بعد هايتي وتركيا.