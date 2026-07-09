حلاق مغربي يحوّل صالونه إلى «مدرج مونديالي» في بوسطن



معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقصة صالون «أطلس» للحلاقة في مدينة بوسطن الأمريكية، بعدما تحوّل خلال كأس العالم 2026 إلى ملتقى يومي للمشجعين من مختلف الجنسيات، في مشهد يجسّد كيف تتجاوز كرة القدم حدود الملاعب لتصنع جسوراً بين الثقافات.

ويقف خلف الفكرة المغربي أيوب، الذي أسس الصالون مع شقيقيه صلاح وحمزة، وحوّله خلال البطولة إلى مساحة تجمع بين كرة القدم والضيافة المغربية، حيث تُرفع أعلام المغرب والولايات المتحدة جنباً إلى جنب، وتُنقل المباريات مباشرة، فيما تُقدم أكواب الشاي بالنعناع والأطباق المغربية التقليدية للزوار.

وقال أيوب للموقع الرسمي لـ«فيفا»: «لدينا قلبان، المغرب حيث جذورنا، والولايات المتحدة حيث بنينا حياتنا، هذه الهوية المزدوجة رافقتنا طوال كأس العالم، ولذلك أردنا أن يشعر الجميع هنا وكأنهم في بيتهم».

وأضاف: «كرة القدم بالنسبة لنا ليست مجرد رياضة، بل لغة عالمية، في صالوننا تشاهد مباريات من مختلف القارات طوال العام، أما خلال كأس العالم فقد أصبح المكان أشبه بمدرج صغير يجمع المشجعين من كل أنحاء العالم».

ووصل أيوب إلى الولايات المتحدة مع عائلته عام 2010 واستقر في بوسطن، قبل أن ينجح في افتتاح ثلاثة فروع لصالون «أطلس»، مستفيداً من التنوع الثقافي الذي تتميز به المدينة.

وأكد أن كأس العالم انعكس مباشرة على نشاط الصالون، وقال: «استقبلنا مشجعين من فرنسا وأمريكا الجنوبية ودول كثيرة. عادة يكون الصيف هادئاً في بوسطن مع مغادرة الطلاب، لكن البطولة غيّرت المشهد بالكامل، وأعادت الحيوية إلى المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة».

ولم تقتصر تأثيرات المونديال على زيادة الإقبال، بل امتدت إلى صيحات قصات الشعر، إذ كشف أيوب أن كثيراً من الزبائن، خصوصاً الأطفال والشباب، طلبوا قصات مستوحاة من نجوم البطولة، وفي مقدمتهم المغربي أشرف حكيمي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم الزخم الكبير، يصر أصحاب الصالون على أن تبقى مشاهدة المباريات مناسبة اجتماعية مفتوحة للجميع، بعيداً عن أي طابع تجاري.

وقال أيوب: «نُحضّر الطعام المغربي في المنزل، ونقدم الشاي بالنعناع، وندعو الناس لمشاهدة المباريات معاً، المهم أن نتشارك أجواء كأس العالم حتى المباراة النهائية، بغض النظر عن هوية المنتخب الموجود في الملعب».

وحولت أجواء المونديال «أطلس» من مجرد محل للحلاقة إلى مساحة صغيرة تعكس رسالة كأس العالم في التقريب بين الشعوب، حيث تجتمع قصات الشعر، وكؤوس الشاي، وشغف كرة القدم تحت سقف واحد.