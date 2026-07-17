بيديا «صفقة النصر الجديدة» يرفع راية «التحدي الأزرق»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد المهاجم الإيفواري كريس بيديا، أحدث صفقات النصر، أن طموح النادي ورغبته في المنافسة على الألقاب كان العامل الأبرز في قراره بالانضمام إلى «العميد»، معرباً عن حماسه لخوض تجربة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، ومؤكداً عزمه على التأقلم سريعاً وتقديم الإضافة المنتظرة للفريق.

وقال بيديا، في أول تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي: «اخترت النصر بعد حديثي مع إدارة النادي ومدرب الفريق ووكيل أعمالي، وشعرت منذ البداية أن الجميع يمتلك الطموح نفسه، وهو المنافسة على البطولات. لهذا السبب قررت خوض هذه التجربة، لأنني أؤمن بمشروع النادي ورغبته في تحقيق الإنجازات».

وأضاف: «أدرك أن كرة القدم هنا تختلف عن أوروبا، لكنني سأبذل كل ما أستطيع من أجل التأقلم سريعاً مع الفريق والدوري، حتى أكون جاهزاً لمساعدة زملائي منذ البداية».

ووصف المهاجم الإيفواري نفسه بأنه لاعب يعتمد على القوة والوجود الدائم داخل منطقة الجزاء، وقال: «أعتبر نفسي مهاجماً يجيد التحرك داخل الصندوق وإنهاء الهجمات، لأن مهمتي الأساسية هي تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز».

ووجّه بيديا رسالة إلى جماهير النصر، قائلاً: «أنا سعيد جداً ومتحمس لبدء الموسم، وأتطلع لرؤيتكم قريباً في المدرجات. سنبذل كل ما لدينا لإسعادكم».

وأعلن النصر التعاقد مع بيديا قادماً من يونيون برلين الألماني، في صفقة انتقال نهائي، بينما ودّع النادي الألماني مهاجمه الإيفواري برسالة عبر منصاته الرسمية، شكره فيها على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له النجاح في محطته الجديدة مع «العميد» في دوري أدنوك للمحترفين.

وتعد صفقة الإيفواري بيديا الخامسة للنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الروماني ماريوس مارين بعقد يمتد حتى 2028، والمقيمين ويسلي ديلجادو حتى 2029، ونسيم شاذلي على سبيل الإعارة لموسم واحد، والكاميروني ليونيل وامبا بعقد يمتد ثلاثة مواسم.

وينضم بيديا إلى مجموعة المهاجمين التي تضم رامون ميريز، وعبدالله توري، ومهدي قائدي، وكيفن أجودلو، ونسيم شاذلي، وأحمد رائد، في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش ميلوييفيتش إلى تعزيز الخيارات الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان النصر قد بدأ إعادة تشكيل صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإنهاء التعاقد مع ستة لاعبين دفعة واحدة، يتقدمهم علي مبخوت، الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب عبدالله التميمي، ولوكا ميليفوييفيتش، ومروان أزرقان، وشيكنا دومبيا، وسردار ساتيتش، كما انتقل البرازيلي أنطونيو جونيور إلى كلباء.

ويواصل «العميد» حالياً معسكره الخارجي في النمسا بمشاركة 28 لاعباً، حيث يخوض المرحلة الثانية من برنامج الإعداد تحت قيادة ميلوييفيتش، وكان الفريق خسر مباراته الودية الأولى أمام سلوفان جالانتا بهدف دون رد.