الأرجنتين تتحدى إسبانيا بـ«الـ7 أرواح» وسلسلة الأرقام التاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

تدخل الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، الأحد، في نيوجيرسي، مدعومة بسلسلة من الأرقام التاريخية التي تعكس قوة الفريق بقيادة ليونيل سكالوني.

وبعد تجاوز محطات إقصائية صعبة والعودة في أكثر من مباراة، بات حامل اللقب على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية توالياً، وواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بعدما حقق فوزاً جديداً أكد قدرته على تجاوز أصعب المواقف.

وسيواجه منتخب إسبانيا في النهائي فريقاً أثبت، خلال النسخة الحالية، قدرته على العودة في أصعب الظروف، بعدما تجاوز الرأس الأخضر في دور الـ32 بعد الوقت الإضافي، ثم قلب تأخره أمام مصر في دور الـ16 بعد الدقائق الأخيرة من المباراة رغم تأخره 2-0، قبل أن يتخطى سويسرا في ربع النهائي بعد وقت إضافي، ثم يحول تأخره 1-0 أمام إنجلترا في نصف النهائي إلى فوز خلال 7 دقائق.

منذ خسارته أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أميركا 2019، حقق المنتخب الأرجنتيني 15 انتصاراً متتالياً في المباريات الإقصائية الحاسمة على مدار 7 سنوات.

وشملت هذه السلسلة الفوز على الإكوادور في ربع نهائي كوبا أميركا 2021، وكولومبيا في نصف النهائي، ثم البرازيل في النهائي، إلى جانب الانتصار على إيطاليا في نهائي «فيناليسيما» 2022.

كما واصل المنتخب نتائجه في كأس العالم 2022 بالفوز على أستراليا، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا، ثم حقق انتصارات جديدة في كوبا أميركا 2024 أمام الإكوادور، وكندا، وكولومبيا، قبل أن يضيف في مونديال 2026 انتصاراته على الرأس الأخضر، ومصر، وسويسرا، وإنجلترا.

ومنذ الهزيمة أمام البرازيل في 2019، خاض المنتخب الأرجنتيني 92 مباراة، حقق خلالها 75 انتصاراً، مقابل 12 تعادلاً و5 هزائم فقط.

وأسفرت هذه المسيرة عن إحراز 4 ألقاب هي كأس العالم 2022، وكأس «فيناليسيما» 2022، وكوبا أميركا 2021، وكوبا أميركا 2024.

وسجلت الأرجنتين خلال الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026، 11 هدفاً في مباريات دور الـ32، ودور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي.

ومن بين هذه الأهداف، جاءت 9 أهداف بعد الدقيقة 75، أي ما يعادل 82% من إجمالي أهداف الفريق في الأدوار الإقصائية، وهو ما يعكس قدرة المنتخب على الصمود وحسم المباريات في اللحظات المتأخرة.

وبات ليونيل سكالوني، المتوّج مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، ثالث مدرب يقود المنتخب لإحراز اللقب العالمي بعد سيزار لويس مينوتي في 1978، وكارلوس سلفادور بيلاردو في 1986.

وببلوغه نهائي نسخة 2026، تجاوز سكالوني إنجاز مينوتي، وعادل رقم بيلاردو الذي قاد الأرجنتين أيضاً إلى نهائي مونديال 1990، والذي خسره أمام ألمانيا.

وأصبحت الأرجنتين على بعد مباراة واحدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق في كرة القدم الحديثة، يتمثل في التتويج بكأس العالم مرتين متتاليتين، بعد لقب 2022، إذا نجحت في الفوز بنهائي 2026، ولم يحقق هذا الإنجاز سابقاً سوى منتخب إيطاليا الذي توج بلقبي 1934 و1938، ومنتخب البرازيل الذي فاز بنسختي 1958 و1962.