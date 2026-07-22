ليبرون جيمس يعود لميامي هيت بـ«الخطأ»

ميامي (رويترز)

زادت التكهنات في عالم كرة السلة صباح اليوم الأربعاء بعدما نشر ​حساب ميامي هيت على يوتيوب بالخطأ ليلة أمس مقطع فيديو يلمح لعودة محتملة للنجم ليبرون جيمس، ⁠الذي لم يعلن بعد عن وجهته المقبلة ​لخوض موسمه 24 في الدوري الأميركي للمحترفين.

ونُشر ​بث ‌مباشر بعنوان «المؤتمر الصحفي لتقديم ⁠ليبرون ​جيمس» والذي كان من المقرر أن يبث يوم 27 يوليو على قناة ميامي هيت، ليلة الثلاثاء قبل حذفه لاحقاً، ‌مما أثار تساؤلات الجماهير حول ما إذا ‌كان جيمس (41 عاماً) في طريقه للعودة إلى الفريق الذي توج معه بلقبين.

وقال متحدث ​باسم الفريق لشبكة (ئي.إس.بي.إن) إن قسم إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في ميامي هيت كان يستعد لاحتمالية توقيع جيمس ونشر الرابط بالخطأ على قناة النادي عبر ‌يوتيوب.

وأعلن جيمس رحيله عن لوس انجليس ليكرز الشهر الماضي، لتصبح وجهته القادمة أبرز ​ما يشغل ‌الرأي ⁠العام ‌خلال فترة الراحة الصيفية، وسط ‌تقارير تضع كليفلاند كافاليرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميامي هيت في ⁠مقدمة المرشحين للتعاقد معه.

وقال ريتش بول، ​صديق جيمس ووكيل أعماله لسنوات طويلة، خلال بودكاست (جيم أوفر) إن موكله لن يتعجل في اتخاذ القرار.