الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استقالة مالديني وليوناردو تهز إيطاليا!

استقالة مالديني وليوناردو تهز الاتحاد الإيطالي!
27 يوليو 2026 23:25



روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
مالديني يفكر في الاستقالة من الاتحاد الإيطالي
بيرلو : حبي لإيطاليا لايقبل الجدال وليس لي علاقة بالسياسة

ذكرت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا اليوم الاثنين أن باولو مالديني وليوناردو قررا الاستقالة من منصبيهما في ​الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة فقط من موافقتهما على تولي هذين المنصبين في ⁠إطار عملية إصلاح شاملة لإدارة المنتخب الوطني.كان مالديني قد عين ​مديرا فنيا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 11 ​يوليو الجاري للمساهمة في إعادة بناء ⁠المنتخب ​الوطني، عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، وكانت إحدى أولى مهامه المساهمة في اختيار خليفة جينارو جاتوزو، الذي ترك منصبه ليصبح مقعد ‌تدريب المنتخب شاغرا. لكن مهمته لم تستمر سوى ‌16 يوما، إذ تقدم باستقالته إلى جانب ليوناردو، لاعب منتخب البرازيل السابق، الذي كان قد عين مستشارا له. وجاءت ​الاستقالتان بعد فترة وجيزة من إعلان الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو خروجه من دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب، وكان ترشيحه قد أثار جدلا واسعا ومعارضة قوية بسبب ارتباطاته التجارية بإحدى شركات المراهنات الروسية. ويشكل ‌رحيلهما المزدوج أزمة فورية ​لجيوفاني مالاجو، الرئيس المعين حديثا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إذ يترك الاتحاد من دون استراتيجية واضحة للمنتخب الوطني في واحدة من أصعب فتراته منذ ​ما يقرب من 40 ‌عاما، ⁠وذلك في ‌أعقاب خروج الأندية الإيطالية ‌مبكرا من المسابقات الأوروبية الموسم الماضي، وفشل المنتخب مجددا في التأهل إلى كأس العالم. وكان ⁠بيرلو الخيار الأول لمالديني لتولي تدريب المنتخب بعدما بعدما ​وردت أنباء عن رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق للمنصب. وتدور حاليا تكهنات حول عدد من الأسماء البارزة لتولي منصب مدرب المنتخب من بينهم روبرتو مانشيني وتياجو موتا وأنطونيو كونتي. ولم يرد الاتحاد ​الإيطالي لكرة القدم على الفور على طلب ​من رويترز للتعليق.

مالديني
باولو مالديني
إيطاليا
منتخب إيطاليا
آخر الأخبار
عامل في مختبر
الذكاء الاصطناعي
تسريع تطوير أدوية جديدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي
28 يوليو 2026
الصفدي يلتقي غتيريش في عمّان
الأخبار العالمية
الأردن يحذّر من انفجار الأوضاع في الضفة بسبب "استفزازات إسرائيل"
28 يوليو 2026
منتخب الريشة الطائرة يحصد 3 ميداليات في «بلغاريا الدولية»
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يحصد 3 ميداليات في «بلغاريا الدولية»
اليوم 23:42
مبابي لجماهير فرنسا: لا يمكن كتابة نهاية القصة والمشوار مستمر معكم
الرياضة
مبابي لجماهير فرنسا: لا يمكن كتابة نهاية القصة والمشوار مستمر معكم
اليوم 23:37
منازل متفحمة جراء حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
الأخبار العالمية
فرنسا تحصر حريقا هائلا على مشارف مدينة بوردو
اليوم 23:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©