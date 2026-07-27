استقالة مالديني وليوناردو تهز إيطاليا!





روما (رويترز)

ذكرت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا اليوم الاثنين أن باولو مالديني وليوناردو قررا الاستقالة من منصبيهما في ​الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة فقط من موافقتهما على تولي هذين المنصبين في ⁠إطار عملية إصلاح شاملة لإدارة المنتخب الوطني.كان مالديني قد عين ​مديرا فنيا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 11 ​يوليو الجاري للمساهمة في إعادة بناء ⁠المنتخب ​الوطني، عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، وكانت إحدى أولى مهامه المساهمة في اختيار خليفة جينارو جاتوزو، الذي ترك منصبه ليصبح مقعد ‌تدريب المنتخب شاغرا. لكن مهمته لم تستمر سوى ‌16 يوما، إذ تقدم باستقالته إلى جانب ليوناردو، لاعب منتخب البرازيل السابق، الذي كان قد عين مستشارا له. وجاءت ​الاستقالتان بعد فترة وجيزة من إعلان الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو خروجه من دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب، وكان ترشيحه قد أثار جدلا واسعا ومعارضة قوية بسبب ارتباطاته التجارية بإحدى شركات المراهنات الروسية. ويشكل ‌رحيلهما المزدوج أزمة فورية ​لجيوفاني مالاجو، الرئيس المعين حديثا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إذ يترك الاتحاد من دون استراتيجية واضحة للمنتخب الوطني في واحدة من أصعب فتراته منذ ​ما يقرب من 40 ‌عاما، ⁠وذلك في ‌أعقاب خروج الأندية الإيطالية ‌مبكرا من المسابقات الأوروبية الموسم الماضي، وفشل المنتخب مجددا في التأهل إلى كأس العالم. وكان ⁠بيرلو الخيار الأول لمالديني لتولي تدريب المنتخب بعدما بعدما ​وردت أنباء عن رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق للمنصب. وتدور حاليا تكهنات حول عدد من الأسماء البارزة لتولي منصب مدرب المنتخب من بينهم روبرتو مانشيني وتياجو موتا وأنطونيو كونتي. ولم يرد الاتحاد ​الإيطالي لكرة القدم على الفور على طلب ​من رويترز للتعليق.