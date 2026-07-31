شميدت يخلف كلوب في ريد بول

برلين(د ب أ)

أعلنت شركة ريد بول لمشروبات الطاقة، تعيين المدرب الألماني روجر شميدت كرئيس لقطاع كرة القدم العالمية في الشركة، خلفاً ليورجن كلوب، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني قبل أسبوع.

وذكرت الشرطة النمساوية إن شميدت وقع على عقد طويل الأمد، وسيبدأ مهام عمله بداية من الأول من أكتوبر المقبل.

ويعرف شميدت منظومة «ريد بول» جيداً، حيث كان تولى تدريب فري ريد بول سالزبورج بين عامي 2012 و2014. كما سبق له تدريب باير ليفركوزن، وبكين جوان الصيني، وآيندهوفن الهولندي، وبنفيكا البرتغالي. وكان آخر مناصبه هو العمل كمدير رياضي عالمي لدوري الدرجة الأولى الياباني.

وبصفته رئيساً عالمياً لكرة القدم، سيكون على شميدت مسؤولية وضع التوجه الاستراتيجي والتطوير طويل الأمد لأندية كرة القدم التابعة لريد بول حول العالم، وذلك بالتعاون مع فلوريان شولتس، رئيس قطاع كرة القدم العالمي للشؤون التجارية.

وتضم أندية «ريد بول» أيضاً كلاً من لايبزج الألماني، ونيويورك ريد بولز الأميركي، وريد بول براجانتينو البرازيلي.

وقال أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي لمشروعات ريد بول:«يسعدنا أن نرحب بروجير شميدت مجدداً في ريد بول. وبفضل خبرته الواسعة، ومعرفته العميقة بكرة القدم، وفهمه الواضح لفلسفتنا، فإنه الشخص الأنسب لقيادة التوجه الرياضي لكرة القدم العالمية التابعة لنا».

وقال شميدت:«تمثل منظومة كرة القدم العالمية التابعة لريد بول نموذجاً فريداً وطموحاً، يقوم على فلسفة واضحة ترتكز على تطوير المواهب الشابة مع المنافسة بنجاح على أعلى المستويات. وهذا المزيج تحديدا هو ما يجعل هذه الفرصة مثيرة للغاية بالنسبة لي».