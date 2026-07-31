«فيا» يعلن عن «صفقة القرن» للراليات



دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» (FIA)، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، اليوم عن اتفاقية تاريخية طويلة الأجل لحقوق البث التجاري لبطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» وبطولة أوروبا للراليات «إي آر سي». وتأتي هذه الاتفاقية عقب استحواذ شركتي «كوسموبيليس» Cosmobilis و«بارك سكوير كابيتال» Park Square Capital على شركة «جي أم بي إتش» GmbH المروجة لبطولة العالم للراليات. وتُعدّ هذه الاتفاقية الأضخم في تاريخ البطولتين، اذ تُدشّن فصلاً جديداً لبطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» وبطولة أوروبا للراليات «إي آر سي». وتدعم هذه الاتفاقية رؤية الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» برئاسة محمد بن سليّم، وستساهم في ضخّ استثمارات جديدة وكبيرة إلى هذه الرياضة، مما يُسهم في تعزيز وتطوير مكانتها في عالم رياضة السيارات لسنوات قادمة. كما صُممت هذه الاتفاقية خصيصاً لمجتمع رياضة الراليات، ووُضعت لتحقيق فوائد حقيقية للجماهير والمتسابقين ومنظمي الفعاليات والأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات. من خلال هذه الاتفاقية، ستصبح الراليات أكثر سهولة وتنافسية ونجاحاً تجارياً. ومع نمو هذه الرياضة، سيواصل الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» التركيز على الحوكمة الرشيدة والقوانين التي تُشكل أساس نجاح الراليات على المدى الطويل. وإلى جانب الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، يتشارك فريق الترويج الجديد، المكون من منصة «كوسموبيليس» الفرنسية لتكنولوجيا وخدمات السيارات وشركة «بارك سكوير كابيتال» للاستثمار الائتماني الخاص، التزاماً بتوسيع قاعدة جماهير رياضة السيارات عالمياً وتعزيز تفاعل المشجعين. كما سيستفيد الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» من زيادة ملحوظة في حضور علامته التجارية في الفعاليات والبث التلفزيوني حول العالم. تمثّل هذا الاتفاقية لحظة محورية بالنسبة لبطولة العالم للراليات «دبليو آر سي»، التي تستعد لإجراء إصلاحات تنظيمية شاملة. صُممت القوانين الفنية من الجيل الجديد، والمقرر تطبيقها في عام 2027، لجعل هذه الرياضة أكثر أماناً وتنافسية وبأسعار معقولة على أعلى المستويات، بينما سيدعم إنشاء صندوق نمو جديد تابع للاتحاد الدولي للسيارات المشاريع التي تدفع عجلة نجاح وتطوير رياضة الراليات عالمياً. من خلال هذا الصندوق، سيشهد قطاع رياضة السيارات نمواً ملحوظاً، بدءًا من أعلى مستويات البطولات وصولاً إلى المشاركة الشعبية. وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «هذه حقاً صفقة القرن لرياضة الراليات، وأنا فخور بالإعلان عن هذه الخطوة التحويلية إلى الأمام، ومستويات الاستثمار غير المسبوقة». وأضاف: لن يقتصر الأمر على تحقيق فوائد حقيقية للجماهير والمتنافسين والأندية الأعضاء في جميع أنحاء العالم، بل يُعبّر هذا الاستثمار أيضاً عن الثقة في مستقبل رياضتنا مع استمرار نمو شعبيتها العالمية». وتابع:«إن مستقبل بطولاتنا هو محور كل قرار نتخذه، وقد حرصنا على تأمين الشريك المناسب ليس فقط لليوم، بل شريك يشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد. أتقدم بالشكر الجزيل لنائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لشؤون الرياضة، مالكولم ويلسون، وفريقه المتفاني على هذا الإنجاز، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع مروج البطولة الجديد». وأردف قائلاً:« تُشكّل رياضة الراليات جزءًا كبيراً من مسيرتي الشخصية، فقد ساهمت في صقل شخصيتي وأسلوب عملي، وأنا ملتزم التزاماً راسخاً بمستقبلها. هذه لحظة فارقة لرياضتنا، ومع دخولنا حقبة جديدة، أفتخر بوجود شريك جديد يدعمنا في دفع عجلة مستقبل هاتين البطولتين نحو مزيد من التألق».