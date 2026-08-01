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الرياضة

مدرب برشلونة يشيد بلاعب مصري

مدرب برشلونة يشيد بلاعب مصري
1 أغسطس 2026 12:39

مدريد (د ب أ)
أثنى هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما تألق الأخير في المباراة الودية أمام برمنجهام الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 2/2.
وسجل عبدالكريم هدفي برشلونة، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42، والثاني من متابعة لكرة ارتدت من الحارس في الدقيقة 60.
وقال فليك في تصريحات له بعد المباراة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" :" أعتقد أن عبد الكريم متواضع للغاية، لديه شخصية جيدة، وعقليته ممتازة".
وأضاف :"يمتلك إمكانات كبيرة، بل إمكانات هائلة. والمهاجم يجب أن يكون موجودًا دائماً في المكان المناسب. إذا سنحت فرصة داخل منطقة الجزاء، فعليه أن يكون هناك، وهذا ما فعله. هذا الأمر سيمنحه الكثير من الثقة خلال الأسبوع المقبل".
وأكد :" يمكنكم أن تروا أنه يمتلك إمكانات كبيرة، شأنه شأن العديد من اللاعبين. والأهم بالنسبة لي أنهم يظهرون جودة مستواهم، وأنا أقدر ذلك كثيراً. الجودة جيدة، وكذلك الحماس والأجواء داخل الفريق مع هؤلاء اللاعبين الشباب، ومن دواعي سروري العمل معهم".
وكان عبد الكريم انتقل إلى برشلونة قادماً من النادي الأهلي في فبراير الماضي معاراً لستة أشهر قدم خلالها مستويات مميزة مع فرق الشباب، ثم فعل نادي برشلونة بند الشراء النهائي بعقد يمتد حتى يونيو 2029.
وكان عبد الكريم شارك مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم الأخيرة لدقائق قليلة، قبل أن يودع منتخب الفراعنة البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين 2 / 3.

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