برنتفورد يضم أغلى صفقة في تاريخ النادي



لندن (رويترز)

أعلن نادي برنتفورد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ​القدم اليوم السبت عن ضم ممادو سانجاري قادما من لانس الفرنسي مقابل صفقة ⁠قياسية في تاريخ النادي، في الوقت الذي ​أفادت فيه وسائل إعلام بأن ​النادي الواقع ‌في غرب لندن ⁠دفع ​39 مليون جنيه إسترليني (52.57 مليون دولار) مقابل ضم اللاعب الدولي المالي.وينضم سانجاري (24 عاما) إلى برنتفورد بموجب عقد ‌يمتد لخمس سنوات، مع خيار التمديد ‌لمدة عام آخر. وقال كيث أندروز مدرب برنتفورد في بيان "ممادو لاعب كنا ​نتابعه منذ فترة طويل، وكان ضمن اهتماماتنا، وكنا حريصين جدا على ضمه إلى صفوفنا".