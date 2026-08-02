داليتش.. الكرواتي الثالث في تاريخ «الأبيض»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتأهب اتحاد الإمارات لكرة القدم للإعلان رسمياً عن التعاقد مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لقيادة المنتخب الوطني الأول، في خطوة ستجعل صاحب الإنجازات التاريخية مع منتخب كرواتيا ثالث مدرب كرواتي يتولى قيادة «الأبيض» منذ تأسيسه عام 1972، والـ41 في قائمة مدربي المنتخب، باحتساب المدربين الذين تولوا المهمة بصورة مؤقتة. ولا يقتصر المشروع على داليتش، إذ تشير التوقعات إلى انضمام مواطنه إيجور بيشكان لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز الفني الذي رافقه مع منتخب كرواتيا، ضمن رؤية فنية موحدة تستهدف تطوير منظومة المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وسيعيد داليتش المدرسة الكرواتية إلى قيادة «الأبيض» بعد ما يقارب ثلاثة عقود من آخر تجربة، إذ ارتبط اسم أول المدربين الكروات، توميسلاف (ميروسلاف) إيفيتش، بأحد أبرز الإنجازات في تاريخ الكرة الإماراتية، عندما قاد المنتخب إلى نهائي كأس آسيا 1996 التي استضافتها الإمارات، قبل خسارة اللقب أمام السعودية بركلات الترجيح، بعدما سبق له أيضاً تدريب الوصل وترك بصمة بارزة في الكرة الإماراتية. أما الكرواتي الثاني، فكان ستريشكو يوريسيتش، الذي تولى قيادة المنتخب الأول بصورة مؤقتة عام 1999 عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، بعدما سبق له قيادة منتخب الشباب إلى نهائيات كأس العالم 1997 في ماليزيا، كما عمل مساعداً لإيفيتش خلال نهائيات كأس آسيا 1996. يصل داليتش هذه المرة بسيرة ذاتية مختلفة، بعدما أنهى قبل أسابيع واحدة من أنجح الفترات في تاريخ المنتخب الكرواتي. فمنذ توليه المسؤولية عام 2017، قاد منتخب بلاده في 111 مباراة، حقق خلالها 62 انتصاراً، وقاده إلى وصافة كأس العالم 2018، والمركز الثالث في مونديال 2022، ووصافة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، قبل أن يعلن رحيله عقب نهاية مشوار كرواتيا في مونديال 2026. ولا تمثل الإمارات محطة جديدة بالنسبة لداليتش، إذ سبق أن صنع اسمه في المنطقة عبر العين، الذي تولى تدريبه عام 2014، وقاده إلى لقب دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016، قبل أن يبدأ رحلته التاريخية مع منتخب كرواتيا. وتشير المعطيات إلى أن داليتش يفضل خوض تجربته الجديدة مع الفريق نفسه الذي عمل معه في السنوات الأخيرة مع منتخب كرواتيا، إذ تضم القائمة دانييل سوباشيتش، ودرازين لاديتش، وماريان ميرميتش، والمحلل الفني مارك روشون، إلى جانب فيدران تشورلوكا، ومدرب اللياقة البدنية لوكا ميلانوفيتش، فيما يبرز اسم إيجور بيشكان مرشحاً لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، ضمن مشروع يهدف إلى توحيد فلسفة العمل الفني بين المنتخبات الوطنية. وسيبدأ داليتش، حال إتمام التعاقد، أولى محطاته الرسمية بقيادة المنتخب في بطولة كأس الخليج المقررة أواخر سبتمبر المقبل، والتي تمثل محطة إعداد مهمة قبل خوض نهائيات كأس آسيا مطلع عام 2027، على أن يمتد المشروع إلى هدف أبعد يتمثل في بناء منتخب إماراتي قادر على المنافسة في البطولات الكبرى، ووضع الأسس للعودة إلى نهائيات كأس العالم 2030. ويفتح «الأبيض» بتعاقده مع زلاتكو وطاقمه المساعد صفحة جديدة مع المدرسة الكرواتية، آملاً أن ينجح ثالث مدرب من هذا البلد في كتابة فصل جديد يضاف إلى إنجاز إيفيتش، وأن يقود المنتخب نحو حلم العودة إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب يمتد منذ المشاركة التاريخية الوحيدة في مونديال إيطاليا 1990.