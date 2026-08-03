«أعياد» تحتفل بأول أشواط الحقايق في تمهيدي 2 مهرجان العين



العين (الاتحاد)

تواصلت، صباح اليوم، منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين لسباقات الهجن 2026، الذي يقام بميدان الروضة، وسط مشاركة واسعة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت منافسات سن الحقايق للفترة الصباحية إقامة 15 شوطاً حفلت بالنديّة والإثارة، مع تقارب كبير في المستويات والأزمنة، في ظل حرص المُلاك والمضمرين على تقديم أفضل مستوياتهم في هذا المحفل التراثي الذي يجسّد المكانة الكبيرة لرياضة سباقات الهجن، ويحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة للحفاظ على هذا الموروث الوطني الأصيل.وافتتحت «أعياد» لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي منافسات اليوم، بفوزها بناموس الشوط الأول، مسجّلة زمناً بلغ 4:35:30 دقيقة، قبل أن يخطف «زاغور» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي لقب الشوط الثاني، محقّقاً أفضل توقيت في الفترة الصباحية قدره 4:29:98 دقيقة. وفي الشوط الثالث، انتزعت «راهية» لسيف راشد بن فالح سيف الشامسي المركز الأول بزمن 4:35:05 دقيقة، فيما تألق «شرط» لسليمان سالم بن حاكم المالكي في الشوط الرابع، بعدما أنهى المنافسة بزمن 4:32:86 دقيقة. وذهب ناموس الشوط الخامس إلى «خصام» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي بتوقيت 4:40:02 دقيقة، بينما كسبت «ظبيه» لسهيل سيف سهيل بن كلثم الخييلي الشوط السادس بزمن 4:35:79 دقيقة. وفي الشوط السابع، فرضت «ملبي» لعلي محمد بن مكتوم الجنيبي نفسها على الصدارة بتوقيت 4:34:67 دقيقة، قبل أن تتصدر «أمسية» لسعود سالم بن حمد العامري الشوط الثامن بزمن 4:34:91 دقيقة. ونجحت «الروضة» لسعيد علي بن محمد سعيد النعيمي في حسم الشوط التاسع بتوقيت 4:33:36، فيما ظفر «أديب» لمطر حمد مطر بن عميرة الشامسي بناموس الشوط العاشر بزمن 4:38:77 دقيقة. وفي الشوط الحادي عشر، أحرزت «لهب» لعلي سالم بن علي سالم الغيلاني المركز الأول بتوقيت 4:34:23 دقيقة، بينما أهدت «مرضية» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي الفوز في الشوط الثاني عشر، بعدما سجّلت زمناً بلغ 4:36:79 دقيقة. وفي الشوط الثالث عشر، فاز «مصدع» لسعيد راشد بن حمود الدرعي بالمركز الأول بتوقيت 4:35:07، فيما انتصرت «شواهين» لسعيد مكتوم هموش الجنيبي على منافسيها في الشوط الرابع عشر، مسجّلة 4:35:10 دقيقة، قبل أن يختتم «الفاتن» لعلي سالم عوي الشامسي منافسات الفترة الصباحية، بفوزه بناموس الشوط الخامس عشر بزمن 4:39:70 دقيقة. وأكدت نتائج منافسات الحقايق الصباحية استمرار قوة التنافس بين الشعارات المشاركة في السباق التمهيدي الثاني، مع تقارب واضح في الأزمنة والمستويات، بما يعكس جاهزية المطايا ويَعِد بمنافسات أكثر قوة وإثارة خلال الأيام المقبلة من مهرجان العين لسباقات الهجن.