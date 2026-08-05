الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تذاكر قمة الجزيرة والاتحاد بملحق «النخبة الآسيوي» في الأسواق

تذاكر قمة الجزيرة والاتحاد بملحق «النخبة الآسيوي» في الأسواق
5 أغسطس 2026 14:23

الرياض (د ب أ)
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم رسمياً طرح تذاكر المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السعودي، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، كونها تمثل محطة فاصلة في مشوار الفريقين القاري، حيث يتنافسان على بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في بطولة النخبة الآسيوية، ما يجعلها واحدة من أبرز مواجهات انطلاقة الموسم الجديد.
ويدخل الاتحاد اللقاء بطموح مواصلة حضوره القاري واستثمار ما يمتلكه من عناصر مميزة وخبرة آسيوية كبيرة، فيما يعوّل الجزيرة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور أمام جماهيره.
وشهدت عملية طرح التذاكر إقبالاً مبكراً من جماهير الناديين، حيث أتاحت الجهة المنظمة عدة فئات متنوعة تناسب مختلف الجماهير، مع تخصيص مدرجات مستقلة لمشجعي الفريقين.
ومن المنتظر أن تحظى المواجهة بحضور جماهيري وإعلامي واسع، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان، إلى جانب أهمية اللقاء الذي سيحدد هوية المتأهل إلى البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في آسيا.

أخبار ذات صلة
«الآسيوي» يرشّح الجزيرة لمسيرة مميزة في «دوري النخبة»
يايسله يستعد لخلافة هاو في نيوكاسل
الجزيرة
اتحاد جدة
دوري أبطال آسيا للنخبة
آخر الأخبار
التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالمياً
الترفيه
التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالمياً
اليوم 15:44
«مبادلة» تقود جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لشركة «موف»
اقتصاد
«مبادلة» تقود جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لشركة «موف» لدعم التنقل ذاتي القيادة
اليوم 15:36
وزارة الاقتصاد والسياحة
اقتصاد
«الاقتصاد»: منصة «أسعار السلع الرئيسية» تعزّز جهود الرقابة على الأسواق
اليوم 15:34
«استعادة الشعر».. نافذة نقدية على مستقبل القصيدة العربية
التعليم والمعرفة
«استعادة الشعر».. نافذة نقدية على مستقبل القصيدة العربية
اليوم 15:30
«UXE» الإماراتية توقع شراكة مع «NASCENT» لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي
اقتصاد
«UXE» الإماراتية توقع شراكة مع «NASCENT» لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©