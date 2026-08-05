تذاكر قمة الجزيرة والاتحاد بملحق «النخبة الآسيوي» في الأسواق

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم رسمياً طرح تذاكر المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السعودي، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، كونها تمثل محطة فاصلة في مشوار الفريقين القاري، حيث يتنافسان على بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في بطولة النخبة الآسيوية، ما يجعلها واحدة من أبرز مواجهات انطلاقة الموسم الجديد.

ويدخل الاتحاد اللقاء بطموح مواصلة حضوره القاري واستثمار ما يمتلكه من عناصر مميزة وخبرة آسيوية كبيرة، فيما يعوّل الجزيرة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور أمام جماهيره.

وشهدت عملية طرح التذاكر إقبالاً مبكراً من جماهير الناديين، حيث أتاحت الجهة المنظمة عدة فئات متنوعة تناسب مختلف الجماهير، مع تخصيص مدرجات مستقلة لمشجعي الفريقين.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة بحضور جماهيري وإعلامي واسع، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان، إلى جانب أهمية اللقاء الذي سيحدد هوية المتأهل إلى البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في آسيا.