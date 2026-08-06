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الرياضة

اتحاد الأثقال ونادي أبوظبي يناقشان مستقبل اللعبة في زيارة رسمية

اتحاد الأثقال ونادي أبوظبي يناقشان مستقبل اللعبة في زيارة رسمية
6 أغسطس 2026 12:15

أبوظبي (الاتحاد)
استقبل نادي أبوظبي لرفع الأثقال، في مقره بمدينة خليفة، وفداً من اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، في أول زيارة رسمية من نوعها، وذلك بحضور خلف العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والدانة بني هاشم عضو مجلس الإدارة، وناصر خميس المحيربي المدير التنفيذي، إلى جانب مسؤولي النادي، فيما ضم وفد الاتحاد محمد الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.
وعقد الجانبان اجتماعاً ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والنادي، وتكامل الأدوار في تطوير اللعبة، وتنسيق الجهود لإعداد لاعبين قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية والمنافسة على منصات التتويج في البطولات القارية والإقليمية والدولية.
كما التقى وفد الاتحاد الجهاز الفني ولاعبي النادي، حيث أكد محمد الماجد أهمية مواصلة العمل والاجتهاد خلال المرحلة المقبلة، وحث اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم في الاستحقاقات المقبلة، وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة.
وأكد خلف العتيبة أن الزيارة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، وقال: «نثمن هذه المبادرة من اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، والتي تعكس حرصه على التواصل المباشر مع الأندية، بما يخدم مصلحة اللعبة».
وأضاف: «يعد نادي أبوظبي لرفع الأثقال أحد الروافد الرئيسية للمنتخبات الوطنية، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توحيد الجهود مع الاتحاد لنشر اللعبة، واستقطاب المزيد من المواهب، بما يسهم في تطوير رياضة رفع الأثقال في الدولة وتحقيق المزيد من الإنجازات».

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