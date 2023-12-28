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التراث الإماراتي.. «ذاكرة منقوشة على الطوابع البريدية»

التراث الإماراتي.. «ذاكرة منقوشة على الطوابع البريدية»
29 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد) 

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«التراث الإماراتي ذاكرة منقوشة على الطوابع البريدية» عنوان محاضرة افتراضية نظمها نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، قدمها عبدالعزيز النعيمي الباحث في التاريخ البريدي، واصفاً الطوابع بأنها «ذاكرة التاريخ»، إذ تصدر في الأحداث التاريخية والوطنية، وتوثق المعالم التراثية والأثرية، ومعلوماتها تغني عن ألف كلمة.
وعرض النعيمي نماذج من المظاريف والأختام والطوابع التي تبين تاريخ الخدمات البريدية في الإمارات، بدءاً من أول مكتب للبريد في الإمارات، أنشئ عام 1909 في دبي، وفي عام 1961 طُرح أول إصدار يرمز إلى كيان اتحادي حمل اسم الإمارات المتصالحة، ثم طوابع دائرة بريد دبي الصادرة عام 1964، ونماذج الطوابع الصادرة عن إمارتي أبوظبي والشارقة بعد افتتاح أول مكتب بريد في كل منهما عام 1963، والطوابع الصادرة عن مكاتب بريد إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بعد افتتاحها خلال عام 1964.
وتناول النعيمي أحداثاً مهمة وثقتها طوابع البريد، وصولاً إلى قيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكوين إدارة البريد فيها بإصدار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1972 بشأن توحيد الخدمات البريدية في الدولة.

التراث الإماراتي
نادي تراث الإمارات
الطوابع البريدية
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