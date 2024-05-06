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التعليم والمعرفة

إصدارات جديدة لأكاديمية الشعر التابعة لـ«أبوظبي للتراث»

غلاف ديوان جزء من النص (من المصدر)
7 مايو 2024 01:38

أبوظبي (وام)

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أصدرت أكاديمية الشعر التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، خمسة عناوين جديدة تمثل باكورة منشوراتها للعام 2024، وشملت أربعة دواوين، منها اثنان للشعر النبطي ومثلهما للشعر الفصيح، إضافة إلى كتيب عن أوزان الشعر النبطي وتفعيلاته. وتضمنت الإصدارات ديوان «روح» للشاعر العماني كامل البطحري، الحاصل على المركز الثاني في مسابقة «شاعر المليون» بموسمها السادس، جاء في 106 صفحات من القطع المتوسط، واحتوى على 38 قصيدة موزعة على عدة أبواب، منها 6 قصائد كان شارك بها في «شاعر المليون»، و7 قصائد في باب السفر، و26 في باب «قصائد منوعة» التي تنوعت أغراضها بين القصائد الوطنية والرثاء والمدح والغزل.
وجاء ديوان «جزء من النص» للشاعر السعودي عبدالعزيز بن سدحان، الحاصل على المركز الرابع في الموسم العاشر من «شاعر المليون»، في 106 صفحات من القطع المتوسط، وضم 49 نصاً مقسمة إلى «قصائد المدح» وعددها أربع، و«قصائد اجتماعية» وهي 28 نصاً، و«قصائد الغزل» وعددها 13 قصيدة، و«القصائد الوطنية» وهي 4 قصائد.
وضم ديوان «فصحى الماء» للشاعرة دينا الشيخ، التي شاركت في الموسم الثامن من «أمير الشعراء» ووصلت للمرحلة قبل النهائية، 17 نصاً بالفصحى، في 104 صفحات، بينما جاء ديوان «فرس دمشقية» للشاعرة والقاصة السورية نور الموصلي، التي وصلت حتى نصف النهائي لبرنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر، في 74 صفحة ضمت 28 نصاً فصيحاً، بالإضافة إلى كتيب «ملخص أوزان الشعر النبطي وتفعيلاتها» للدكتور غسان الحسن.

هيئة أبوظبي للتراث والثقافة الموسيقي
الشعر
أكاديمية الشعر
شاعر المليون
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