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التعليم والمعرفة

"أبل" توسع دعم الذكاء الاصطناعي بإضافة لغات جديدة

"أبل" توسع دعم الذكاء الاصطناعي بإضافة لغات جديدة
19 سبتمبر 2024 13:39

أعلنت شركة أبل عن خطط لتوسيع نطاق دعم اللغات في ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث ستضيف لغات جديدة بحلول عام 2025. ستشمل هذه اللغات الألمانية، الإيطالية، الكورية، البرتغالية، والفيتنامية، إلى جانب اللغات التي تم الإعلان عنها سابقاً مثل الصينية، الفرنسية، اليابانية، والإسبانية.



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من المقرر أن تبدأ أبل بإطلاق هذه الميزات في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية مع إصدار iOS 18.1 في أكتوبر 2024.

وسيتم توسيع الدعم تدريجياً ليشمل النسخ المحلية من اللغة الإنجليزية في أستراليا، كندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة بحلول ديسمبر 2024.

ومع ذلك، لن تتوفر هذه الميزات في الاتحاد الأوروبي والصين في الوقت الحالي بسبب بعض التحديات القانونية والتنظيمية.


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تعمل أبل حالياً على إجراء مناقشات مع الجهات التنظيمية في هذه المناطق بهدف تقديم هذه الميزات في المستقبل القريب.

المصدر: وكالات
أبل
الذكاء الاصطناعي
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