كيفية استخدام أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام iOS 18

تقدم منصة Apple Intelligence مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومع أن هذه الميزات لم تتوفر مع الإصدار الأساسي لنظام iOS 18، إلا أن الإصدار iOS 18.1 سيجلب العديد منها لمستخدمي iPhone 15 Pro (أو الأحدث). ويمكن بالفعل الاستفادة وبعدة لغات منها قريبا العربية من أدوات الكتابة (Writing Tools) التي تعد واحدة من أبرز وظائف Apple Intelligence.







فما هي أدوات الكتابة الجديدة وكيف يمكن استخدامها بأفضل طريقة ممكنة؟



أدوات الكتابة: العمل بذكاء وليس بجهد أكبر

تقول Apple أن أدوات الكتابة الجديدة تعتمد على منصة Apple Intelligence، حيث "تساعدك على العثور على الكلمات المناسبة تقريباً في كل مكان تكتب فيه".



بفضل القدرات اللغوية المتقدمة، يمكنك تلخيص محاضرة كاملة في ثوانٍ، أو اختصار محادثة جماعية طويلة، وتقليل الإشعارات غير الضرورية عبر إعطاء الأولوية للأهم. إليك كيفية الاستفادة منها.





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كيف تجد أدوات الكتابة في iOS 18؟



للبدء في استخدام أدوات الكتابة في iOS 18، يحتاج المستخدمون إلى جهاز iPhone 15 Pro أو iPhone 16 يعمل بنظام iOS 18.1 (المتوفر حالياً في النسخة التجريبية للمطورين والعامة). يجب أيضًا ضبط Siri على اللغة الإنجليزية الأمريكية، إلى أن يتم دعم اللغات الأخرى لاحقا. بعد تفعيل Apple Intelligence على الجهاز، ويمكن استخدام أدوات الكتابة باتباع الخطوات التالية:



حدد النص، سواء كان من كتاباتك أو ما أرسله شخص ما أو حتى نصاً تقرأه عبر الإنترنت.

اضغط على خيار "أدوات الكتابة".

كيفية استخدام أدوات الكتابة لتحسين كتاباتك



تقدم أدوات الكتابة خمس طرق رئيسية لتحسين أسلوب الكتابة الخاص بك، وهي:

تصحيح القواعد: حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتصحيح الأخطاء النحوية.

إعادة الكتابة: يمكنك إعادة صياغة النص بثلاث طرق مختلفة:

نبرة ودية: تحول رسالتك إلى أسلوب ودود.

نبرة احترافية: تجعل الرسالة رسمية ومهنية.

اختصار: تجعل الكتابة أكثر إيجازاً وتركيزاً.





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كيفية استخدام أدوات الكتابة لتلخيص الرسائل



يمكنك أيضاً استخدام أدوات الكتابة لتلخيص الرسائل والمقالات وغيرها من النصوص. باتباع نفس الخطوات السابقة، يمكنك قراءة أهم النقاط بسرعة من خلال الخيارات التالية:

التلخيص

النقاط الرئيسية

جدول

قائمة



باستخدام هذه الأدوات، يمكنك تحسين جودة كتاباتك وتقليل الجهد المطلوب للعثور على الكلمات والنصوص المناسبة في مختلف المواقف.