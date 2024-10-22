دراسة.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تلخيص الآراء المتباينة

أظهرت دراسة حديثة أن نموذجًا متقدمًا من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الأشخاص ذوي الآراء المختلفة على إيجاد نقاط اتفاق، حيث أعد فريق من الباحثين تجربة مع مجموعات نقاش عبر الإنترنت.



تم تطوير هذا النموذج من قبل Google DeepMind في لندن، حيث استطاع تلخيص الآراء المتباينة وإنتاج بيانات تعكس وجهات نظر متعددة بشكل أكثر وضوحًا وعدالة من تلك التي كتبها البشر.





خلال التجربة، فضل المشاركون البيانات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي على تلك التي كتبها وسطاء بشريون، مما يعكس إمكانية استخدام هذه الأدوات لدعم النقاشات المعقدة. تم نشر نتائج هذه الدراسة في مجلة Science بتاريخ 17 أكتوبر.





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وقال كريستوفر صامرفيلد، أحد مؤلفي الدراسة: "هذا يُظهر أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة نماذج اللغة الكبيرة، لتحقيق جزء من الأدوار التي تلعبها المجالس الشعبية الحالية".





تعمل الأداة، المسماة "آلة هابرماس" على مساعدة الأفراد في الوصول إلى توافق من خلال إنتاج بيانات تعكس آراء المشاركين. في إحدى التجارب، تم تقسيم 439 شخصًا من المملكة المتحدة إلى مجموعات صغيرة لمناقشة ثلاثة أسئلة متعلقة بالسياسات العامة، حيث تم إدخال ردودهم إلى النظام، الذي قام بدوره بإنتاج بيانات شاملة تلخص وجهات نظرهم المختلفة.





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أظهرت النتائج أن 56% من المشاركين فضلوا البيانات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مقارنة بـ 44% ممن فضلوا البيانات التي أعدها الوسيط البشري. كما أشارت الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهل إنتاج مقترحات سياسات تأخذ في الاعتبار وجهات نظر متنوعة.





بينما تُظهر هذه التقنيات إمكانات كبيرة، حذر الباحثون من أهمية مراعاة التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على الجانب الإنساني للنقاشات، مشددين على ضرورة مواصلة البحث لفهم تأثير هذه الأدوات على المجتمع بشكل شامل.