"واتساب" يُسهل إدارة جهات الاتصال مع ميزات أمان جديدة

أعلنت واتساب عن إطلاق تحديث جديد يسهل على المستخدمين إضافة وإدارة جهات الاتصال من مختلف الأجهزة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الخصوصية.



فقد أصبح بإمكان المستخدمين قريبًا إضافة جهات الاتصال عبر واتساب ويب وتطبيق ويندوز، بعد أن كانت هذه العملية محصورة في الهواتف المحمولة فقط.







أقرأ أيضاً.. "واتساب" تطلق ميزة حظر الرسائل من الحسابات المجهولة

سيتمكن المستخدمون من استخدام لوحة المفاتيح لإضافة جهات الاتصال مباشرة من الأجهزة المرتبطة، مثل الكمبيوتر، وسيتم توسيع هذه الميزة لاحقًا لتشمل أجهزة أخرى.



كما يأتي هذا التحديث مع خيار جديد لحفظ جهات الاتصال حصريًا داخل واتساب. يهدف هذا الخيار إلى مساعدة المستخدمين في فصل جهات الاتصال الشخصية عن المهنية، خاصة عند إدارة أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف.













أقرأ أيضاً.. واتساب.. ميزة جديدة في الرسائل الصوتية





ومن بين المزايا التي يوفرها التحديث، إمكانية استعادة جهات الاتصال المخزنة في التطبيق في حال فقدان الهاتف أو تغييره، مما يسهل على المستخدمين الحفاظ على بياناتهم. كما أعلنت واتساب عن خطط مستقبلية لإضافة ميزة إدارة جهات الاتصال باستخدام أسماء المستخدمين بدلاً من أرقام الهواتف، مما يساهم في تعزيز الخصوصية عند التواصل.