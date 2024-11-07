الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"أوبن إي آي" تستحوذ على "Chat.com"

"أوبن إي آي" تستحوذ على "Chat.com"
7 نوفمبر 2024 23:13

قامت شركة "أوبن إيه آي" بشراء نطاق Chat.com، مضيفةً بذلك اسماً آخراً بارزاً إلى قائمة نطاقاتها الرقمية عالية المستوى.



إعادة توجيه Chat.com إلى "شات جي بي تي"

ومنذ إعلان الاستحواذ على النطاق، لاحظ زوار النطاق Chat.com أنه يتم إعادة توجيههم إلى خدمة "شات جي بي تي"، الروبوت الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "أوبن إي آي".


يُذكر أن Chat.com هو أحد أقدم النطاقات على الإنترنت، حيث تم تسجيله لأول مرة في سبتمبر 1996.

 

 

 



صفقة بملايين الدولارات لنطاق تاريخي
وفي العام الماضي، أفادت التقارير بأن دارميش شاه، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة HubSpot، قد اشترى النطاق مقابل 15.5 مليون دولار، مما جعله أحد أعلى الصفقات المعلنة علنًا في مجال بيع النطاقات حينها.


أخبار ذات صلة
مايكروسوفت تكشف عن ميزات جديدة لتحرير النصوص والصور
فكّ لغز "الأغنية الأكثر غموضا على الإنترنت"

أقرأ أيضاً.. "أوبن إي آي" تطلق منافسها لمحرك البحث جوجل: "تشات جي بي تي سيرش"



في مارس الماضي، أعلن شاه أنه باع Chat.com لمشترٍ غير معروف. ومؤخراً أكد عبر منشور على منصة X أن المشتري هو شركة "أوبن إي آي"، مما يشير إلى أن الصفقة قد تمت عبر منح أسهم في "أوبن إي آي".

أقرأ أيضاً.. "أوبن إيه آي" تعزز المطوّرين بمبادرة جديدة

 


 



يبدو أن النطاق لم يتغير منذ بيعه العام الماضي، مما يعني أن "أوبن إي آي" لا تستضيف "شات جي بي تي" فعليًا على Chat.com، ما يشير إلى أن هذه الخطوة ليست تغييراً في العلامة التجارية.


مبلغ الصفقة يبقى مجهولاً



ورفضت "أوبن إي آي" الكشف عن المبلغ الذي دفعته للاستحواذ على Chat.com.

المصدر: وكالات
شات جي بي تي
أوبن إي آي
روبوت
الذكاء الاصطناعي
الإنترنت
آخر الأخبار
عناصر الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بوتين يثني على تصرف ترامب عقب محاولة اغتياله الأولى
اليوم 23:23
"أوبن إي آي" تستحوذ على "Chat.com"
التعليم والمعرفة
"أوبن إي آي" تستحوذ على "Chat.com"
اليوم 23:13
"سيلفي" من الفضاء.. قمر صناعي يوثق نجاته من تحطم وشيك!
التعليم والمعرفة
"سيلفي" من الفضاء.. قمر صناعي يوثق نجاته من تحطم وشيك!
اليوم 23:13
مايكروسوفت تكشف عن ميزات جديدة لتحرير النصوص والصور
التعليم والمعرفة
مايكروسوفت تكشف عن ميزات جديدة لتحرير النصوص والصور
اليوم 23:12
بوتين يلقي كلمة أمام "منتدى فالداي للحوار" المنعقد في روسيا
الأخبار العالمية
بوتين يحذّر: هناك صراع لتشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 22:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©