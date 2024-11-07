"أوبن إي آي" تستحوذ على "Chat.com"

قامت شركة "أوبن إيه آي" بشراء نطاق Chat.com، مضيفةً بذلك اسماً آخراً بارزاً إلى قائمة نطاقاتها الرقمية عالية المستوى.





إعادة توجيه Chat.com إلى "شات جي بي تي"



ومنذ إعلان الاستحواذ على النطاق، لاحظ زوار النطاق Chat.com أنه يتم إعادة توجيههم إلى خدمة "شات جي بي تي"، الروبوت الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "أوبن إي آي".



يُذكر أن Chat.com هو أحد أقدم النطاقات على الإنترنت، حيث تم تسجيله لأول مرة في سبتمبر 1996.





صفقة بملايين الدولارات لنطاق تاريخي

وفي العام الماضي، أفادت التقارير بأن دارميش شاه، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة HubSpot، قد اشترى النطاق مقابل 15.5 مليون دولار، مما جعله أحد أعلى الصفقات المعلنة علنًا في مجال بيع النطاقات حينها.







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في مارس الماضي، أعلن شاه أنه باع Chat.com لمشترٍ غير معروف. ومؤخراً أكد عبر منشور على منصة X أن المشتري هو شركة "أوبن إي آي"، مما يشير إلى أن الصفقة قد تمت عبر منح أسهم في "أوبن إي آي".



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يبدو أن النطاق لم يتغير منذ بيعه العام الماضي، مما يعني أن "أوبن إي آي" لا تستضيف "شات جي بي تي" فعليًا على Chat.com، ما يشير إلى أن هذه الخطوة ليست تغييراً في العلامة التجارية.





مبلغ الصفقة يبقى مجهولاً





ورفضت "أوبن إي آي" الكشف عن المبلغ الذي دفعته للاستحواذ على Chat.com.