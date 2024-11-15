تنبيهات فورية من جوجل: استجابة سريعة لحماية جهازك من التهديدات

بدأت شركة جوجل في طرح ميزة "الكشف المباشر عن التهديدات" لهواتف Pixel 6 والإصدارات الأحدث، والتي تعمل على مراقبة الأنشطة المشبوهة في الخلفية وإرسال تنبيهات فورية في حال اكتشاف برامج ضارة. ومن المتوقع أن تتوفر هذه الميزة على هواتف أخرى من شركات مثل OnePlus وSamsung وOppo في الأشهر القادمة.



كيفية عمل ميزة "الكشف المباشر عن التهديدات"





أُعلنت هذه الميزة في وقت سابق هذا العام ضمن مؤتمر Google I/O، وتُعد جزءًا من نظام Play Protect الذي يهدف إلى حماية المستخدمين من التطبيقات الضارة والتطبيقات غير الآمنة. تعمل هذه الخاصية عبر تحليل التطبيقات التي تستخدم أذونات حساسة وتتفاعل مع تطبيقات وخدمات أخرى، كما تقوم بمراقبة أنماط النشاط لكشف التطبيقات الضارة التي تحاول التخفي أو البقاء خاملة لفترات طويلة.











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تنبيهات فورية واستجابة سريعة



تستهدف ميزة الكشف المباشر للتهديدات في البداية "برامج المراقبة" التي تجمع بيانات شخصية أو حساسة بغرض المراقبة دون موافقة المستخدم، مع خطط لتوسيع نطاقها لتشمل أنواعًا أخرى من البرامج الضارة. وعند اكتشاف تطبيق ضار على الجهاز، يتم إرسال تنبيه فوري للمستخدم لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية جهازه. ويشبه ذلك إجراءات الخصوصية التي تعتمدها Apple من خلال ميزاتها الذكية، حيث تستخدم جوجل تقنيات "Prive Compute Core" لحماية خصوصية المستخدم دون جمع بياناته.











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حماية ضد المكالمات المضللة

كما طرحت جوجل ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال، تهدف إلى منع الاحتيالات قبل أن تحدث. تستخدم هذه الخاصية تقنية AI داخل الجهاز لكشف الأنماط المرتبطة بالاحتيال، مثل مكالمات من أشخاص ينتحلون شخصيات مصرفية أو أصدقاء ويطلبون نقل أموال بشكل عاجل. عند الاشتباه في مكالمة احتيالية، يُرسل تنبيه صوتي وبصري مع تحذير بأن المكالمة قد تكون محاولة احتيال.