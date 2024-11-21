«أوبن إي آي» تطلق ميزة الصوت المتقدم في «شات جي بي تي»

أعلنت شركة "أوبن إي آي" عن توسيع ميزة "وضع الصوت المتقدم* لتصبح متاحة على متصفحات الويب، مما يتيح للمستخدمين التحدث إلى روبوت الدردشة "شات جي بي تي" مباشرة من خلال متصفحهم. وأوضح "كيفين وايل"، مدير المنتجات في أوبن إيه آي، الخبر عبر منشور على منصة «إكس».









إتاحة الميزة للمستخدمين المشتركين





الميزة الجديدة، التي تُضفي طابعًا طبيعيًا على التفاعل مع شات جي بي تي، ستتوفر هذا الأسبوع للمستخدمين المشتركين في خطط "Plus" و"Enterprise"و"Teams" و"Edu".



ويأتي هذا الإطلاق على الويب بعد نجاح الميزة على تطبيقات iOS وAndroid في سبتمبر الماضي.



تقنية متقدمة لصوت طبيعي



تعتمد تقنية الصوت المتقدم على القدرات الصوتية المدمجة لنموذج "GPT-4o" من "أوبن إي آي"، حيث تتيح للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية وفي الوقت الفعلي.

يتميز النظام بفهم الإشارات غير اللفظية مثل سرعة التحدث، مع القدرة على الرد بنبرة تحمل تعبيرًا عاطفيًا يتناسب مع السياق.





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كيفية تفعيل الميزة



لتفعيل المحادثة الصوتية عبر الويب، يحتاج المستخدم إلى النقر على أيقونة الصوت أسفل نافذة الإدخال، ومن ثم منح المتصفح إذنًا للوصول إلى الميكروفون.



بمجرد البدء، تظهر شاشة تعرض كرة زرقاء في المنتصف تشير إلى حالة المحادثة الصوتية.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين تسعة أصوات مختلفة للمخرجات الصوتية، لكل منها نغمة وشخصية مميزة. على سبيل المثال، يُمكن اختيار صوت "Arbor" الهادئ والمتعدد الاستخدامات، أو صوت "Ember" الواثق والمتفائل.







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خيارات صوتية مميزة





أعلنت "أوبن إي آي" أنها ستتيح الميزة للمستخدمين المجانيين في الأسابيع المقبلة من خلال إصدار تجريبي شهري. أما المستخدمون في الخطط المدفوعة مثل "Plus" و"Teams"، فهم يخضعون لحدود يومية في استخدام وضع الصوت المتقدم، حيث يتم إعلامهم عند تبقي 15 دقيقة فقط من الاستخدام.



الميزة تمثل خطوة كبيرة في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر قربًا للإنسانية، مع وعد أوبن إي آي بمزيد من التطورات في المستقبل القريب.