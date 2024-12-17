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التعليم والمعرفة

"أوبن إي آي" تطرح محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين

"أوبن إي آي" تطرح محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين
17 ديسمبر 2024 16:13

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أن محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ ChatGPT أصبح متاحًا لجميع المستخدمين بدءًا من اليوم.



ChatGPT يصبح متاحًا لجميع المستخدمين


جاء الإعلان ضمن فعالية البث المباشر "12 يوماً من الإطلاق"، التي كشفت أيضًا عن تحسينات جديدة في خاصية البحث على تطبيق ChatGPT للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية البحث باستخدام وضع الصوت المتقدم.

 


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وكان محرك البحث قد أُطلق لأول مرة في أكتوبر الماضي للمشتركين في النسخة المدفوعة. واليوم، أصبح بإمكان جميع المستخدمين على النسخة المجانية الاستفادة من هذه الخاصية، بشرط تسجيل الدخول بحساباتهم.

 

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 تحسينات جديدة في محرك بحث ChatGPT



ومن بين التحسينات الملحوظة على تطبيق الهواتف المحمولة، أصبح البحث في ChatGPT أقرب إلى تجربة محركات البحث التقليدية. فعند البحث عن مواقع معينة، مثل المطاعم أو الوجهات المحلية، يعرض التطبيق قائمة بالنتائج مرفقة بالصور والتقييمات وساعات العمل. وبالضغط على أي موقع، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مزيد من التفاصيل حول المكان، بالإضافة إلى إمكانية عرض خريطة واتجاهات الوصول مباشرة من داخل التطبيق.




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تمثل هذه التحسينات خطوة جديدة في تطوير تجربة المستخدم، مما يجعل ChatGPT أداة بحث أكثر فعالية وسهولة سواء على الأجهزة المحمولة أو عبر الويب.

المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
أوبن إي آي
محركات البحث جوجل
الذكاء الاصطناعي
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