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التعليم والمعرفة

منافسات قوية في الحلقة الثانية من برنامج المنكوس

من برنامج المنكوس
24 ديسمبر 2024 13:24

 شهدت الحلقة المباشرة الثانية من برنامج "المنكوس" في موسمه الرابع، التي أقيمت أمس، منافسات قوية بين المشاركين في البرنامج الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

 

واستهلت الحلقة المباشرة الثانية من البرنامج بعرض تراثي قدمته "فرقة بيشة الأولى للفنون الشعبية" من المملكة العربية السعودية، تلا ذلك ترحيب مقدمة البرنامج العنود بدر بالحضور والمشاهدين وأعضاء لجنة التحكيم محمد بن مِشيط المري، وشايع العيّافي، وحمود جلوي، ومتعب بن كروز المري.

 

وشهدت الحلقة عرض تقرير يلخص مجريات الحلقة الماضية، قبل أن يصعد المتسابقون الأربعة المتبقون بانتظار تصويت الجمهور الذي حسم النتيجة لصالح سالم مانع اليامي من السعودية بـ84 درجة، وحمد سالم بن ملهي المزروعي من الإمارات بـ49 درجة، فيما خرج من المنافسة كل من مرضي فهد آل سويدان بـ48 درجة، وأسامة بن عوضه آل جابر المري بـ46 درجة.

 

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وتنافس المشاركون الـ 6 في الحلقة الثانية في تقديم فنون لحن المنكوس، وأسفرت نتائج تصويت لجنة التحكيم في الختام عن تأهل ذيب صالح المري من السعودية بعد حصوله على 59 درجة، يليه علي محمد وازع القحطاني من السعودية بـ56 درجة، ليضمن كلاهما الانتقال المباشر للمرحلة المقبلة.

 

أما بقية المتسابقين، فجاءت نتائجهم متقاربة، حيث حصل كل من عايض آل فارع العبيدي ومتعب محمد الصيعري من السعودية على 55 درجة، وسليم بن كدح الراشدي من الإمارات على 54 درجة، في حين نال سالم علي آل هضبان العجمي من الكويت 53 درجة.

 

وسيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج "المنكوس" حاسمًا في تأهّل اثنين من المتسابقين الذين لم يتمكّنوا من التأهل مباشرة، حيث تُتاح للجمهور فرصة دعم نجومهم المفضلين لضمان استمرارهم في المنافسة.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للتراث
الموروث الشعبي
برنامج المنكوس
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