«حصن» أبوظبي.. ذاكرة للوطن ومصدر إلهام للأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في مؤتمر التراث الأول الذي نظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «مدائن التراث في العالم العربي»، ببحث بعنوان (ذاكرة الأماكن العمرانية والتراثية في أبوظبي.. قصر الحصن نموذجاً)، وجرى اختيار قصر الحصن بوصفه أقدم بناء تاريخي في مدينة أبوظبي، وأحد أهم معالمها التراثية.

وأشارت الباحثة فاطمة المزروعي، رئيس قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في الورقة التي قدمتها إلى أن قصر الحصن يعدّ النموذج التراثي الذي يعكس تاريخ أبوظبي منذ القرن الثامن عشر وحتى اليوم.

وتعتبر منطقة قصر الحصن الثقافية تحفة معمارية شاهدة على تاريخ أبوظبي، حيث يقف القصر شامخاً في قلب العاصمة الإماراتية، حاملاً معه عبق الماضي وتاريخ الأجداد، ورمزاً واعتزازاً بالإرث الحضاري للإمارات، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.