«المنكوس».. منافسات قوية في الحلقة المباشرة الثالثة

أبوظبي (وام)

شهدت الحلقة المباشرة الثالثة من برنامج «المنكوس» بموسمه الرابع، التي أقيمت مساء أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، منافسات قوية بين المشاركين في البرنامج، الذي يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.



استهلت الحلقة بترحيب مقدمة البرنامج العنود بدر بالحضور والمشاهدين، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم محمد بن مِشيط المري، شايع العيّافي، حمود جلوي، ومتعب بن كروّز المري.

وشهدت الحلقة عرض تقرير يلخص مجريات الحلقة الماضية، قبل أن تتوجه الأنظار إلى المتسابقين الأربعة المتبقين بانتظار نتائج تصويت الجمهور، الذي حسم المنافسة لصالح متعب بن محمد الصيعري من السعودية بحصوله على 76 درجة، وسليم بن كدح الراشدي من الإمارات الذي نال 64 درجة، وفي المقابل، انتهت رحلة المتسابقين عايض آل فارع العبيدي من السعودية بعد حصوله على 46 درجة، وسالم علي آل هضبان العجمي من الكويت الذي جمع 45 درجة.

وشهدت الأمسية الثالثة، التي تمثل ختام المرحلة الأولى من برنامج «المنكوس»، أداءً مميزاً من المتسابقين الستة المشاركين في الحلقة.

وأسفرت الدرجات الممنوحة من لجنة التحكيم عن تأهل حمد بن مغيثه الهاجري من السعودية بحصوله على 58 درجة، وسعيد علي المري من قطر الذي حصل على57 درجة، ليضمن كلاهما الانتقال المباشر إلى المرحلة المقبلة.

أما بقية المتسابقين، فجاءت نتائجهم متقاربة، حيث حصل كل من سعود محمد الدوسري، وصياد محمد اليامي، وعبد الهادي آل حميدان المري من السعودية على 56 درجة، فيما حصل حمود بن فرج المصارير من السعودية أيضاً على 54 درجة.

وسيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس» حاسماً في تأهّل اثنين من المتسابقين الذين لم يتمكّنوا من التأهل مباشرة، حيث يُتاح للجمهور فرصة دعم نجومهم المفضلين لضمان استمرارهم في المنافسة.