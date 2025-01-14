الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصين تناقش بيع تيك توك في الولايات المتحدة لإيلون ماسك

الصين تناقش بيع تيك توك في الولايات المتحدة لإيلون ماسك
14 يناير 2025 14:12

ذكرت وكالة "بلومبيرغ نيوز" أن مسؤولين صينيين يجرون مناقشات أولية حول خيار محتمل لبيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة للملياردير إيلون ماسك، في حال فشل التطبيق في تجنب الحظر المتوقع.

 


رغبة الصين في الحفاظ على ملكية ByteDance  


وفقًا للتقرير، تفضل الحكومة الصينية أن تظل ملكية تيك توك تحت سيطرة الشركة الأم "بايت دانس". لكن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة قد يتطلب بيعه إما من خلال عملية تنافسية أو عبر ترتيب حكومي، مما يشير إلى أن السيطرة الكاملة على تيك توك لم تعد بيد ByteDance وحدها. 


 

سيناريو التعاون بين X وتيك توك  


أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن استحواذ منصة "إكس" (X)، التابعة لإيلون ماسك، على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وإدارتها بشكل مشترك. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق حول كيفية المضي قدمًا.


أخبار ذات صلة
فريق بحثي صيني ينجح في تطوير بطاريات فلز الليثيوم
النفط يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر

"الحصة الذهبية" وتأثيرها على تيك توك  

 


تمتلك الحكومة الصينية "حصة ذهبية" في شركة ByteDance، مما يمنحها صلاحيات معينة، وهو ما أثار مخاوف بين أعضاء في الكونغرس الأميركي بشأن التأثير الحكومي الصيني على تيك توك. من جانبها، أكدت تيك توك أن هذه الحصة "لا تؤثر على العمليات العالمية للشركة خارج الصين، بما في ذلك تيك توك".

تعليق تيك توك وردود الفعل  


رفض متحدث باسم تيك توك التعليق على التقرير، واصفًا إياه بأنه "خيال بحت". وحتى الآن، لم يتضح مدى معرفة ByteDance بهذه النقاشات أو مدى صحة بدء مفاوضات بين ماسك وتيك توك في بخصوص الصفقة المحتملة.


مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة  


تأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تصادق المحكمة العليا الأسبوع الماضي على قانون قد يجبر على بيع تيك توك أو حظره في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالصين.

المصدر: وكالات
تيك توك
الصين
الولايات المتحدة الأميركية
إيلون ماسك
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اليوم 12:37
الرباط الصليبي يبعد جيسوس عن الملاعب
الرياضة
الرباط الصليبي يبعد جيسوس عن الملاعب
اليوم 15:08
"أبوظبي للتنقل" يفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق
اليوم 15:02
نهيان بن مبارك يعتمد خطة لتطوير برنامج «فرسان التسامح»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يعتمد خطة لتطوير برنامج «فرسان التسامح»
اليوم 14:31
فتح باب التسجيل في مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»
علوم الدار
فتح باب التسجيل في مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©