ميزة جديدة في شات جي بي تي تتيح جدولة التذكيرات والمهام المتكررة

أعلنت أوبن إي آي عن إطلاق ميزة جديدة في "شات جي بي تي" تتيح للمستخدمين المشتركين في خدمات Plus وTeam وPro جدولة التذكيرات والطلبات المتكررة بسهولة.





هذه الميزة، التي تحمل اسم "المهام" (Tasks)، بدأت بالانتشار بشكل تجريبي حول العالم هذا الأسبوع، وتعد خطوة جديدة نحو تطوير إمكانيات الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر استقلالية وفعالية.





إعداد التذكيرات والطلبات المتكررة بسهولة





تسمح ميزة "المهام" للمستخدمين بإعداد تذكيرات بسيطة مثل: "ذكرني بانتهاء جواز سفري بعد ستة أشهر"، حيث يتولى المساعد إرسال إشعار تنبيهي عند الموعد المحدد.











كما يمكن استخدامها لإنشاء طلبات متكررة مثل: "أعطني خطة لعطلة نهاية الأسبوع كل يوم جمعة بناءً على موقعي وتوقعات الطقس"، أو "قدم لي موجزاً إخبارياً يومياً في الساعة السابعة صباحاً". يتم إعداد هذه الطلبات بسهولة من خلال واجهة شات جي بي تي، مع إمكانية إدارتها عبر لوحة خاصة داخل تطبيق الويب.







خطوة نحو أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية











الميزة الجديدة تُعد خطوة أولى نحو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل بشكل مستقل نسبياً، فيما يُعرف باسم "الوكلاء الأذكياء" (AI Agents).



أشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إي آي، إلى أن عام 2025 سيكون عاماً محورياً لهذه الأنظمة، حيث توقع أن تبدأ بالانضمام إلى القوى العاملة خلال هذا العام.





وبينما تظل ميزة "المهام" محدودة في الوقت الحالي، فإنها تقدم تصوراً لما يمكن أن تقدمه الأنظمة المستقبلية.





على سبيل المثال، يمكن لشات جي بي تي الآن تصفح الويب وفق جدول زمني، مثل التحقق شهرياً من تذاكر حفلات لفنان معين، لكنه لا يستطيع القيام بعمليات بحث مستمرة أو إجراء مشتريات تلقائية.







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الحدود الحالية والتطلعات المستقبلية للميزة الجديدة







تعمل أوبن إي آي حالياً على تطوير أنظمة أكثر تقدماً، مثل "أوبريتر" (Operator)، الذي يُتوقع أن يكون قادراً على كتابة التعليمات البرمجية وحجز الرحلات.





ومع ذلك، فإن إطلاق مثل هذه الأنظمة يثير تساؤلات حول تحديات الأمان والرقابة، خاصة مع تزايد قدراتها على العمل باستقلالية أكبر.

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تظهر ميزة "المهام" حالياً كإضافة عملية للمستخدمين الذين يرغبون في تحسين تجربتهم مع الذكاء الاصطناعي، بينما تواصل أوبن إي آي استكشاف إمكانيات أكثر تطوراً لتوسيع حدود ما يمكن للمساعدات الافتراضية تقديمه في المستقبل القريب.