نظارات ذكية تعيد تعريف التكنولوجيا القابلة للارتداء في العصر الرقمي

مع التقدم في تقنيات التصغير ودمج الذكاء الاصطناعي، تعِد النظارات الذكية بأن تصبح أدوات لا غنى عنها في الحياة اليومية.

في معرض CES 2025، قدمت شركة هوليداي (Halliday)، نظارات ذكية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أُطلق عليها اسم Halliday Glasses وهي ابتكار رائد من خلال دمج شاشة صغيرة في الإطار بدلاً من الخط البصري المباشر، مما يتيح للمستخدمين تجربة عملية وأنيقة للتكنولوجيا الذكية. تستهدف هذه النظارات الذكية الجمع بين التصميم الكلاسيكي والابتكار التقني.وفق موقع"ExtremeTech"

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هل ستجرب نظارات ذكية يومًا ما؟

هذا الجيل الجديد من النظارات الذكية يعيد تعريف التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث يأتي مزودًا بشاشة صغيرة مدمجة بشكل أنيق في الإطار. هذه الميزة المبتكرة تمزج بين الأناقة والوظائف العملية، مما يتيح للمستخدمين الوصول الفوري إلى المعلومات الأساسية دون الحاجة إلى إخراج هواتفهم.

كيف تعمل؟

الشاشة الصغيرة، التي غالبًا ما تكون موجودة بالقرب من العدسة أو مدمجة في الذراع الجانبي للنظارات، تعرض الإشعارات، إرشادات التنقل، أو حتى الترجمات الفورية مباشرة أمام عيني المستخدم. هذه النظارات الذكية تعتمد على تقنيات عرض متقدمة لضمان وضوح الرؤية من دون إزعاج.



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ميزات رئيسية

* إشعارات من دون استخدام اليدين: تظل على اتصال برسائلك ومكالماتك، وتحديثاتك أثناء إبقاء يديك حرة.

* سهولة التنقل: ستحصل على إرشادات خطوة بخطوة مباشرة أمام عينيك، سواء كنت تمشي أوتركب الدراجة، أو تقود السيارة.

* خصوصية محسّنة: على عكس الهواتف الذكية، تكون المعلومات مرئية فقط لمرتدي النظارات، مما يقلل من مخاطر التجسس البصري.

* التحكم بالصوت والإيماءات: تتيح العديد من الطرازات التفاعل عبر الأوامر الصوتية أو مناطق حساسة للمس في الإطار.

التطبيقات المحتملة

* زيادة الإنتاجية: عرض التذكيرات أو الإرشادات أثناء القيام بمهام متعددة.

* تتبع اللياقة البدنية: مراقبة البيانات في الوقت الفعلي أثناء التمارين.

* مساعدة المسافرين: الحصول على ترجمات فورية أو نصائح السفر أثناء استكشاف وجهات جديدة.

ما هي التكنولوجيا القابلة للارتداء؟

التكنولوجيا القابلة للارتداء هي أي نوع من الأجهزة التي يمكنك ارتداؤها على جسمك. وتسمى أيضًا الأجهزة القابلة للارتداء، ويمكن للتكنولوجيا القابلة للارتداء جمع البيانات في الوقت الفعلي لأي عدد من الأسباب.

التحديات:

رغم التصميم الأنيق والجاذبية المستقبلية، تواجه النظارات الذكية تحديات تقنية مثل عمر البطارية والتكلفة، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، بالإضافة إلى عدم التوافق مع العدسات الطبية كلها عوامل أعاقت انتشارها.. حيث يعمل المصنعون على تحسين هذه الجوانب لجعل التقنية أكثر عملية واتساعًا.

مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء

شهدت السنوات الأخيرة محاولات متكررة من شركات التكنولوجيا لإطلاق نظارات ذكية بشاشات مدمجة، مثل نظارات Google Glass وXREAL Air. ورغم أنها قدمت ميزات متقدمة مثل الواقع المعزز، إلا أن التصميم غير العملي ومظهر هذه النظارات جعلها أقل شيوعًا بين المستخدمين.

النظارات الذكية المزودة بشاشات صغيرة تعد جزءًا من الاتجاه المتزايد نحو أجهزة الواقع المعزز (AR)، مما يطمس الحدود بين العالمين المادي والرقمي.

لكن نظارات Halliday Glasses تقدم حلاً مبتكرًا من خلال دمج شاشة صغيرة في الإطار بدلاً من الخط البصري المباشر، مما يوفر خصوصية أكبر للمستخدم وتصميمًا أكثر قبولاً. تُعد هذه الخطوة تحولاً في صناعة النظارات الذكية، حيث تمزج بين التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الاستخدام اليومي.

لمياء الصديق (أبوظبي)