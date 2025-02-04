الأربعاء 5 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أوبن إي آي تكشف عن وكيل جديد في ChatGPT للبحث المتعمق

أوبن إي آي تكشف عن وكيل جديد في ChatGPT للبحث المتعمق
4 فبراير 2025 12:28

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي جديد في منصة ChatGPT مصمم لمساعدة المستخدمين في إجراء أبحاث معقدة ومتعمقة.

 

الميزة الجديدة، التي تحمل اسم البحث المتعمق، تستهدف المهنيين الذين يعملون في مجالات مثل التمويل، والعلوم، والسياسات العامة، والهندسة، ويتطلب عملهم دقة وموثوقية في البحث.

كما يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين يجرون عمليات بحث دقيقة قبل عمليات الشراء الكبيرة، مثل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث.

الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT Pro بحد أقصى مائة استفسار شهريًا، على أن يتم توسيعها قريبًا لمستخدمي Plus وTeam، ثم Enterprise. في الوقت الحالي، الإطلاق محدود جغرافيًا، ولم تحدد الشركة موعدًا لتوفره في المملكة المتحدة، وسويسرا، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

اقرأ أيضاً.. ميزة جديدة في شات جي بي تي تتيح جدولة التذكيرات والمهام المتكررة

 



كيف يعمل البحث المتعمق؟


يمكن للمستخدمين تفعيل الميزة عبر اختيار البحث المتعمق من داخل المحرر، ثم إدخال الاستفسار مع إمكانية إرفاق ملفات أو جداول بيانات.

تستغرق العملية ما بين خمس إلى ثلاثين دقيقة، وسيتم إشعار المستخدم عند اكتمال البحث. حاليًا، تدعم الميزة النصوص فقط، لكن الشركة تخطط لإضافة صور ورسوم بيانية ومصادر تحليلية قريبًا، إلى جانب التكامل مع مصادر بيانات متخصصة، بما في ذلك المصادر المدفوعة.

  •  


اقرأ أيضاً.. «أوبن إي آي» تطلق ميزة الصوت المتقدم في «شات جي بي تي»

أخبار ذات صلة
محمد الكويتي يوقِّع كتابين حول الأمن السيبراني في «القاهرة للكتاب»
ديل العالمية: الإمارات الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي بالاقتصاد بحلول 2030


هل البحث المتعمق دقيق؟

 


تعتمد الميزة على إصدار مخصص من نموذج o3 الجديد، الذي تم تدريبه على مهام تتطلب تصفح الويب وتحليل البيانات باستخدام Python. يستخدم النموذج التعلم المعزز لتحسين قدرته على البحث، والتفسير، وتحليل كميات ضخمة من النصوص والصور وملفات PDF، مع إمكانية تضمين الرسوم البيانية والصور المأخوذة من الإنترنت في الردود.

 

 

اقرأ أيضاً.. من المجوهرات الذكية وصولاً إلى الروبوتات.. أوبن إي آي تثير الفضول



 

في الاختبارات، تفوق النموذج المستخدم في البحث المتعمق على Gemini Thinking، وGrok-2، وGPT-4o من حيث الدقة في الإجابات الأكاديمية المعقدة. ومع ذلك، تعترف الشركة بوجود بعض العيوب، مثل عدم القدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والشائعات، وارتكاب أخطاء في التنسيق والاستشهادات.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهرين من إعلان جوجل عن ميزة ذكاء اصطناعي تحمل نفس الاسم، مما يشير إلى تصاعد المنافسة في تطوير أدوات بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي.


إسلام العبادي(أبوظبي)

تشات جي بي تي
أوبن إي آي
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رونالدو: أنا أعظم لاعب في التاريخ.. لم أرَ أي شخص أفضل مني
الرياضة
رونالدو: أنا أعظم لاعب في التاريخ.. لم أرَ أي شخص أفضل مني
اليوم 13:36
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
الرياضة
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
اليوم 13:30
"سناب تشات"
اقتصاد
"سناب تشات" تخالف التوقعات وتحقق نمواً وأرباحاً خلال الربع الأخير
اليوم 13:19
ضباط الشرطة في حادثة إطلاق النار في السويد
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار في السويد
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©