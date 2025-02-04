أوبن إي آي تكشف عن وكيل جديد في ChatGPT للبحث المتعمق

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي جديد في منصة ChatGPT مصمم لمساعدة المستخدمين في إجراء أبحاث معقدة ومتعمقة.

الميزة الجديدة، التي تحمل اسم البحث المتعمق، تستهدف المهنيين الذين يعملون في مجالات مثل التمويل، والعلوم، والسياسات العامة، والهندسة، ويتطلب عملهم دقة وموثوقية في البحث.



كما يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين يجرون عمليات بحث دقيقة قبل عمليات الشراء الكبيرة، مثل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث.





الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT Pro بحد أقصى مائة استفسار شهريًا، على أن يتم توسيعها قريبًا لمستخدمي Plus وTeam، ثم Enterprise. في الوقت الحالي، الإطلاق محدود جغرافيًا، ولم تحدد الشركة موعدًا لتوفره في المملكة المتحدة، وسويسرا، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.



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كيف يعمل البحث المتعمق؟



يمكن للمستخدمين تفعيل الميزة عبر اختيار البحث المتعمق من داخل المحرر، ثم إدخال الاستفسار مع إمكانية إرفاق ملفات أو جداول بيانات.



تستغرق العملية ما بين خمس إلى ثلاثين دقيقة، وسيتم إشعار المستخدم عند اكتمال البحث. حاليًا، تدعم الميزة النصوص فقط، لكن الشركة تخطط لإضافة صور ورسوم بيانية ومصادر تحليلية قريبًا، إلى جانب التكامل مع مصادر بيانات متخصصة، بما في ذلك المصادر المدفوعة.







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هل البحث المتعمق دقيق؟



تعتمد الميزة على إصدار مخصص من نموذج o3 الجديد، الذي تم تدريبه على مهام تتطلب تصفح الويب وتحليل البيانات باستخدام Python. يستخدم النموذج التعلم المعزز لتحسين قدرته على البحث، والتفسير، وتحليل كميات ضخمة من النصوص والصور وملفات PDF، مع إمكانية تضمين الرسوم البيانية والصور المأخوذة من الإنترنت في الردود.





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في الاختبارات، تفوق النموذج المستخدم في البحث المتعمق على Gemini Thinking، وGrok-2، وGPT-4o من حيث الدقة في الإجابات الأكاديمية المعقدة. ومع ذلك، تعترف الشركة بوجود بعض العيوب، مثل عدم القدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والشائعات، وارتكاب أخطاء في التنسيق والاستشهادات.





يأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهرين من إعلان جوجل عن ميزة ذكاء اصطناعي تحمل نفس الاسم، مما يشير إلى تصاعد المنافسة في تطوير أدوات بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي.







إسلام العبادي(أبوظبي)