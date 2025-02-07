"بميزة "التفكير".. جوجل تدفع بـ Gemini 2.0 في سباق الذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل، يوم الأربعاء، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جميني 2.0 Pro Experimental، الذي يُعد الأحدث في سلسلة نماذجها الرائدة. كما كشفت عن نموذج جميني 2.0 Flash Thinking، الذي يركز على قدرات الاستدلال، وأصبح متاحًا الآن في تطبيق جميني.

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منافسة ديب سيك



يأتي هذا الإطلاق في وقت تزداد فيه المنافسة مع شركة ديب سيك الصينية، التي تقدم نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة ولكنها تضاهي أو تتفوق على نماذج الشركات الأميركية الرائدة. وقد حظي نموذج ديب سيك R1، الذي أُطلق في ديسمبر الماضي، باهتمام واسع، ما قد يدفع جوجل الآن إلى تعزيز انتشار جميني 2.0 Flash Thinking عبر تطبيقها الشهير.









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نموذج Pro الجديد



أما نموذج جميني 2.0 Pro، فهو الجيل الجديد من جميني 1.5 Pro الذي أُطلق في فبراير 2024. وتصفه جوجل بأنه النموذج الأبرز ضمن عائلة جميني. كانت الشركة قد كشفت عن النموذج عن طريق الخطأ في سجل تحديثات تطبيق جميني قبل أسبوع، لكن الإعلان الرسمي جاء هذه المرة بشكل مؤكد.







قدرات الذكاء الاصطناعي



سيتوفر جميني 2.0 Pro Experimental عبر منصات تطوير الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل، Vertex AI و Google AI Studio، إضافة إلى المشتركين في خدمة جميني Advanced عبر تطبيق جميني. يتميز النموذج بتحسينات في فهم المعرفة العالمية والاستدلال، كما يمكنه تنفيذ الأكواد البرمجية واستخدام أدوات مثل بحث جوجل.





نافذة سياقية ضخمة

يمتلك النموذج نافذة سياقية ضخمة تصل إلى مليوني رمز (token)، ما يمكنه من معالجة حوالي 1.5 مليون كلمة دفعة واحدة، أي ما يعادل سلسلة كتب هاري بوتر بالكامل مع وجود مساحة إضافية لحوالي 400 ألف كلمة.

كما أطلقت جوجل نموذج جميني 2.0 Flash ليكون متاحًا لجميع مستخدمي تطبيق جميني، بعد الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.

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سباق الذكاء الاصطناعي





وأخيرًا، ولتعزيز قدرتها التنافسية أمام ديب سيك، قدمت جوجل نموذجًا جديدًا أكثر كفاءة من حيث التكلفة، جميني 2.0 Flash-Lite، والذي يتفوق على جميني 1.5 Flash من حيث الأداء، لكنه يعمل بنفس السرعة والتكلفة.