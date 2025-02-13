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التعليم والمعرفة

«ياس للثقافة والفنون» تحتفل بمرور 18 عاماً على تأسيسها

خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان في صورة جماعية خلال الاحتفال (وام)
14 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (وام)

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برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، نظمت الجمعية، احتفالاً في المسرح الوطني في أبوظبي، بمناسبة مرور 18 عاماً على تأسيسها، وتدشين موقعها الجديد بالمسرح الوطني، بحضور أسماء محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين بوزارة الثقافة.
وتضمن الاحتفال توقيع 4 اتفاقات شراكة جديدة للجمعية، وتكريم مجموعة من مؤسسي الجمعية، وهم المستشار عبدالله السراي، والإعلامي عبدالله بن حيدر، والفنان عبدالله بوشامس، ومسلم الكثيري، والفنان حميد المهري، بحضور ياسر القرقاوي، مدير صندوق الوطن، وعبيد الكتبي والدكتور حبيب غلوم، ومجموعة من الفنانين والمبدعين.
كما شهد الاحتفال الذي قدمته الإعلامية عالية المرزوقي العديد من الفقرات المتنوعة، من بينها قصيدة للشاعر المبدع حسين العامري، واستعراض العمل الإبداعي الذي ستشارك به الجمعية في أيام الشارقة المسرحية.
وتوجه المستشار الإعلامي عبدالله الشحي، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية، على دعمه ورعايته لتطورها ونموها، وتنفيذ برامجها الإبداعية في مختلف المجالات، وتميزها محلياً وخارجياً، وفوزها بأكثر من 60 جائزة محلياً ودولياً.
كما تقدم بخالص الشكر والامتنان إلى وزارة الثقافة على جهودها الملموسة والمستدامة في رعاية المبدعين، وتوفير جميع متطلبات تميزهم، وإبداعهم، ورعاية الفعاليات المختلفة في جميع أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن الجمعية ماضية في خططها وبرامجها التطويرية، واكتشاف ورعاية المبدعين، وعكس الصورة المميزة عن الوجدان الإماراتي من خلال الأعمال المسرحية والثقافية التي تجسد الثقافة والهوية الإماراتية. وأثنى رئيس جمعية ياس للثقافة والفنون على الجهود المخلصة من مؤثري وسائل التواصل، والشركاء في التفاعل مع كافة أنشطة وفعاليات الجمعية، ونشر ثقافة الإبداع والمبدعين في المجتمع، مشيراً إلى أن الجمعية استنهضت همم الثقافة، والرؤى الإبداعية منذ نشأتها قبل 18 عاماً، وخلال مراحل تطورها من مسرح بني ياس ثم مسرح ياس وأخيراً جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.

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