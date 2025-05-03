السفير الباكستاني: روابط تاريخية متينة تجمعنا بدول الخليج

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، على الأهمية القصوى التي توليها باكستان لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج، مشيراً إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية المتينة التي تجمع الجانبين. واستعرض الفرص المتاحة للتعاون المتبادل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والتجارة والعمالة، مؤكداً على حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة الطرفين.

جاء ذلك، في حلقة نقاشية استضافها مركز تريندز للبحوث والاستشارات على هامش مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتناول السفير ترمذي الرؤية المستقبلية الطموحة التي تتبناها باكستان لتعزيز التكامل الاقتصادي مع منطقة وسط وجنوب آسيا. كما استعرض خلال الحلقة، التي أدارها الباحث الرئيسي في تريندز، محمد الظهوري نائب مدير إدارة البحوث بالمركز، «نظرة عامة على باكستان» شملت موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي ومقوماتها الاقتصادية، بالإضافة إلى جهودها لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.

وأوضح السفير ترمذي أن باكستان تنظر بتفاؤل إلى مستقبل التكامل الاقتصادي مع منطقة وسط وجنوب آسيا، مؤكداً على أن موقعها يمثل نقطة التقاء حيوية بين هذه المناطق وبين الشرق الأوسط. وأشار إلى أن طموح بلاده يرتكز على «السلام، البنية التحتية، والدبلوماسية» كركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف. كما سلط الضوء على أهمية المشروعات الإقليمية الكبرى، مثل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) ومشروعات الربط الطاقي CASA-1000 و TAPI، التي تهدف إلى تعزيز الترابط، وتسهيل التجارة والترانزيت.

وفي سياق التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، أوضح السفير أن باكستان تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع كلا الطرفين، بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء. وأشار إلى أن بلاده تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، مع الحفاظ على علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وفي ختام الحلقة النقاشية، ثمنَّ محمد الظهوري رؤية السفير ترمذي لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.