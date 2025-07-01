الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصين تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي للتعليم المدرسي

صورة موضوعية
1 يوليو 2025 14:33

أطلقت الصين أول نموذج ذكاء اصطناعي، يتم تطبيقه على نطاق واسع في التعليم المدرسي، وذلك خلال مؤتمر أقيم بمقر صحيفة الشعب اليومية بالعاصمة بكين.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي قطاعات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأعمال الذين استعرضوا أبرز إنجازات هذا النموذج الرائد في مجال التعليم الجامعي والتحول الرقمي للمنظومة التعليمية.

وذكرت الصحيفة أن نموذج "تيانلي تشيمينغ" يُعد ثمرة جهود شركة "تيانلي الدولية"، التي طورته استناداً إلى نظام موحد للمعايير والمحتوى التربوي المتراكم على مدار 23 عاماً من الخبرة في مجال التعليم الرقمي.

يتميز النموذج الجديد بقدرته المتقدمة على دمج بيانات المدارس الذكية ودعم التعلم المخصص للطلاب، وذلك عبر مجموعة شاملة من المنتجات التعليمية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفردية لكل طالب بدقة عالية.

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات لدى بنين يشارك في منتدى أفريقيا السيبراني
دراسة لـ«تريندز» تستعرض استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة

وحصل النموذج على الاعتماد الرسمي ضمن السجل الوطني الصيني، وبدأ تطبيقه فعلياً في 107 مؤسسات تعليمية موزعة على مستوى الصين ما يؤكد الثقة الكبيرة في قدراته وفعاليته.

وأكد خبراء وباحثون متخصصون خلال فعاليات المؤتمر الأهمية البالغة للذكاء الاصطناعي في تسريع عملية التحول الرقمي للمنظومة التعليمية، مشيرين إلى دوره المحوري في بناء نموذج تعليمي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متطلبات وتحديات المستقبل.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
المدرسة
التعليم
الصين
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©