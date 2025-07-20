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«مواهب عجمان» ينطلق غداً ضمن «صيفنا سعادة»

«مواهب عجمان» ينطلق غداً ضمن «صيفنا سعادة»
21 يوليو 2025 02:04

عجمان (وام)

تنطلق غدا «الإثنين» فعاليات برنامج «مواهب عجمان»، الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ضمن النسخة السادسة من البرنامج الصيفي «صيفنا سعادة»، خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو في أستوديوهات عجمان الخاصة. ويستقطب البرنامج 42 مشاركاً من الأطفال واليافعين بين 8 و17 عاماً، للتنافس في مجالات إبداعية متنوعة تشمل: الرسم، الابتكار، الفنون التراثية، التمثيل، الأناشيد، صناعة المحتوى الرقمي، الإعلام، والمهارات الرياضية. وأكدت حمدة آل معين، رئيسة فريق السعادة في الدائرة، أن البرنامج يمثل منصة لاكتشاف المواهب وتعزيز الثقة بالنفس، من خلال أجواء محفزة ومنافسات هادفة، بإشراف نخبة من المختصين.

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