مدير عام هيئة الشارقة للآثار: «الفاية» بُعد حضاري جديد لتاريخ الإمارات

بإدراج موقع «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية» في الشارقة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا تاريخياً جديدًا في مسيرتها لصون التراث الثقافي بعد اعتماد ملف الفاية من لجنة التراث العالمي في دورتها الـ47 التي عقدت مؤخراً في باريس، وبهذا الاعتماد تحقق للإمارات إنجاز تاريخي يعكس عمقها الحضاري ودورها المحوري في إعادة رسم مسارات الهجرات البشرية المبكرة. وفي حواره مع «الاتحاد»، يسلّط عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، الضوء على المنهجيات العلمية والدبلوماسية، التي قادت إلى هذا الاعتراف الدولي، ويستعرض ملامح المرحلة المقبلة في البحث الأثري، ودور الشارقة في صياغة هوية ثقافية إماراتية متصلة بجذور الإنسانية.





بداية يتحدث عيسى يوسف عن المنهجية والأبعاد الفاعلة في ترشيح موقع (الفاية)، ومن ثم إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو، قائلاً: «اعتمدنا في هيئة الشارقة للآثار على منهجية علمية متكاملة عند إعداد ملف ترشيح «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية» لقائمة التراث العالمي، تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: البحث الميداني الدقيق، والتوثيق العلمي المتكامل، والتنسيق المؤسسي والدبلوماسي. فعلى الصعيد البحثي، شكّلت نتائج أكثر من ثلاثة عقود من التنقيب والدراسات المشتركة مع جامعات عالمية -أبرزها جامعة توبنغن الألمانية وأوكسفورد بروكس البريطانية- الأساس العلمي لإثبات القيمة العالمية الاستثنائية للموقع. أما على صعيد التوثيق، فقد حرصنا على بناء ملف متكامل يراعي معايير مواقع «المشهد الثقافي»، التي وضعتها اليونسكو، ويُظهر دور الفاية في رسم مسارات الهجرة البشرية المبكرة وتطور الحضارات في شبه الجزيرة العربية. وعلى المستوى المؤسسي، جاء العمل ثمرة تنسيق وطني متكامل ودعم مباشر من حكومة الشارقة ووزارة الخارجية، وبرز فيه الدور القيادي لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة موقع الفاية للتراث العالمي، حيث قادت الجهود الدبلوماسية والثقافية للموقع على الساحة الدولية، وقدّمت روايته للعالم بلغة معاصرة، عززت من قوة الملف في أروقة لجنة التراث العالمي، وأسهمت بشكل حاسم في نيل هذا الاعتراف التاريخي».

وفي إجابته عن سؤال حول الدراسات البحثية والاكتشافات الأثرية للمنطقة، وما حققته من اهتمام الآثاري عالمي بالشارقة، في موقع (الفاية)، وكيف سينسحب ذلك على مزيد من الجهود والدراسات، يقول مدير عام هيئة الشارقة للآثار: «مثّلت الاكتشافات في موقع جبل الفاية نقلة نوعية في فهم تاريخ الاستيطان البشري في شبه الجزيرة العربية، إذ وفّرت دلائل طبقية تعود إلى أكثر من 200 ألف عام، تؤكد أن الفاية كانت محطة رئيسية في مسارات الهجرة البشرية المبكرة من أفريقيا إلى آسيا. وقد غيّرت هذه النتائج العديد من الفرضيات العلمية التقليدية حول توقيت وطرق خروج الإنسان العاقل من أفريقيا. وقد تُوِّجت هذه الجهود العلمية بإدراج الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2025، وهو اعتراف دولي بالقيمة العالمية الاستثنائية للموقع ودوره في إعادة كتابة تاريخ ما قبل التاريخ في المنطقة. هذا الإنجاز يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البحث والتوسع في الدراسات، حيث نعمل حالياً على رسم خريطة أولويات للمواقع الأثرية في المنطقة الوسطى من الشارقة، بهدف استكمال التنقيبات وإجراء دراسات مقارنة تعمّق فهمنا للبيئات القديمة وتطور الحضارات المبكرة في دولة الإمارات.



استراتيجية شاملة

ينتقل مدير عام هيئة الشارقة للآثار في حديثه إلى أهم النقاط العريضة التي يعملون عليها في هيئة الشارقة للآثار في مجال التنقيب والتوثيق، قائلاً: «تتبنى هيئة الشارقة للآثار استراتيجية شاملة في عملها الميداني والعلمي، تقوم على مزيج من التنقيب المنهجي، والتوثيق الرقمي، والنشر الأكاديمي، وحماية المواقع، والتوعية المجتمعية. وعلى مستوى، التنقيب المنهجي، تنفذ فرق الهيئة، إلى جانب فرق دولية من جامعات مرموقة، مسوحات وتنقيبات موسمية وفق أعلى المعايير العلمية. ويشرف على هذه الجهود المستشار الدكتور صباح جاسم، الذي يقود برامج التنقيب الميداني وتوثيق المواقع الأثرية في الإمارة. أما على صعيد، التوثيق الرقمي، فالعمل جاري على تطوير قواعد بيانات متكاملة للقطع والمواقع الأثرية وربطها بأنظمة المعلومات الجغرافية، بما يسهل حفظها وإتاحتها للباحثين».

ويضيف عيسى يوسف: «فيما يتعلق بالنشر الأكاديمي، فالهيئة تصدر حولية آثار الشارقة بشكل دوري، وتشارك بنتائجها في مجلات علمية محكّمة ومؤتمرات دولية متخصصة، بينما تعتمد الهيئة في جهودها لحماية المواقع سياسات وخطط حماية طويلة الأمد، بالتعاون مع الجهات المحلية، تضمن استدامة المواقع المكتشفة وتوظيفها في التنمية الثقافية والسياحية. وفيما يتعلق بالتوعية المجتمعية، فإن الهيئة تنظم فعاليات ومعارض ومحاضرات على مدار العام لتعزيز وعي الجمهور بالتراث الثقافي وأهميته في تشكيل الهوية الوطنية».





كفاءات إماراتية

يؤكد مدير عام هيئة الشارقة للآثار على اعتزازه بوجود فريق عمل إماراتي ذي كفاءات نوعية في مجال الاكتشافات الأثرية في الشارقة، من حيث الخبرة والطموح، ويضيف: «نفخر اليوم بوجود فريق إماراتي مؤهّل في مجال الآثار، يجمع بين الخبرة الميدانية والقدرة البحثية الأكاديمية. فقد عملنا خلال السنوات الماضية على إعداد هذا الفريق عبر برامج تدريب متخصّصة داخل الدولة وخارجها، شملت المشاركة في مواقع تنقيب دولية، والتعاون مع بعثات وجامعات مرموقة في أوروبا وآسيا. كما نحرص على تمكين الكفاءات الوطنية من قيادة المشاريع الميدانية ونشر أبحاثهم في الدوريات العلمية، إلى جانب تزويدهم بفرص تطوير مستمرة في مجالات تحليل المكتشفات الأثرية وتقنيات التوثيق الرقمي. وقد أسهمت هذه الرؤية في تخريج جيل من الباحثين الشباب القادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل العلمية الدولية، والمساهمة في صياغة خطاب أثري إماراتي يواكب المعايير العالمية».



أنموذج ملهم

في حديثه عما تشهده دولة الإمارات من ترسيخ للهوية الثقافية وتعزيز لحضور التراث والآثار في استراتيجياتها الوطنية، وهو ما يظهر جلياً في الدعم المستمر لمشاريع التنقيب والحماية التي تنفذها مختلف الإمارات، يؤكد مدير عام هيئة الشارقة للآثار أن هذه السياسات تركّز على تعزيز مشاريع التنقيب والحماية، وتوفير الأطر التشريعية والتمويل المستدام، إلى جانب إدماج التراث الثقافي في المناهج التعليمية والمبادرات السياحية، بما يضمن أن يصبح الوعي الأثري جزءاً من الثقافة المجتمعية. مضيفاً أن الدولة تعمل على ترشيح مواقع جديدة لقائمة التراث العالمي بالتنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية، ما يعكس تكاملاً وطنياً يضع التراث في قلب مسيرة التنمية.

ويضيف: «في هذا الإطار، شكّلت الشارقة نموذجاً ملهماً بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من حماية وصون الآثار مشروعاً حضارياً متكاملاً يربط الماضي بالحاضر والمستقبل. وقد كان لدعم سموه المستمر الدور الأبرز في تطوير البنية البحثية وإنجاح ملف ترشيح الفاية. وإلى جانب ذلك، لعبت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي دوراً محورياً في حمل رسالة الفاية إلى المحافل الدولية بصفتها سفيرة ملف الترشيح، حيث أسهمت في إبراز القيمة العالمية للموقع وحشد التأييد حوله.

ولا يمكن إغفال الجهود الدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية والسفير علي الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو، والتي مثلت امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في تقديم التراث الإماراتي إلى العالم. كما جاء التعاون الوثيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والدوائر المحلية، إضافة إلى دعم المجتمع المحلي في المنطقة الوسطى، ليجسّد نموذجاً عملياً للشراكة الوطنية التي تقف خلف هذا الإنجاز.



لحظة استثنائية

يختتم مدير عام هيئة الشارقة للآثار حديثه بالإشارة إلى أثر الاحتفالية التي جرت في باريس، بإدراج (الفاية) على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كانتصار كبير وتاريخي للشارقة والإمارات، كما وصفت ذلك الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، قائلاً: «كانت الاحتفالية في باريس لحظة استثنائية تعكس حجم الإنجاز الوطني، إذ جمعت نخبة من ممثلي لجنة التراث العالمي، والخبراء، والدبلوماسيين، وشكّلت إعلاناً عالمياً عن المكانة التي بلغتها دولة الإمارات في مجال صون التراث الإنساني. وقد مثّل الحدث محطة رمزية تتوّج عقوداً من العمل الميداني والبحثي والتعاون الدولي الذي قادته الشارقة. وكما وصفته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فقد شكّل هذا الإدراج انتصاراً كبيراً للشارقة ودولة الإمارات، ورسالة مفادها أن قصة الفاية ليست ملكاً لمكان واحد، بل جزء من الحكاية الكبرى للبشرية.