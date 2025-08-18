«كونغرس العربية 2025» يستشرف آفاق السرد 14 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025» في دورته الرابعة يومي 14 و15 سبتمبر المقبل في «اتحاد أرينا» بأبوظبي تحت شعار «إعادة تصور الإبداع العربي.. الابتكار في السرد وتفاعل الجمهور»، ليجمع نخبة من المبدعين العرب والعالميين وصنّاع القرار في مجالات الثقافة والتكنولوجيا والإعلام، ضمن برنامج حافل بالحوارات وورش العمل والجلسات التفاعلية.

وينظَّم الكونغرس من قبل مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بهدف تعزيز دور اللغة العربية في إثراء الصناعات الإبداعية والمساهمة في صياغة حوار ثقافي عالمي متجدد.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» في دورته للعام 2025 يستثمر نجاحاته من أجل إحداث تحول نوعي في نظرة العالم للإبداع العربي، ليضعه في مكانته اللائقة به عالمياً، بما يتناسب مع ثراء اللغة العربية وثقافتها ومنظومة قيمها».

وأضاف: «لهذا الهدف تضم الدورة نخبة مميزة من أصحاب التجارب والخبرات الإبداعية والمهنية، من رواة القصص، والفنانين، وصناع الأفلام، وخبراء التكنولوجيا، وغيرهم من عديد الثقافات، يتبادلون الرؤى والأفكار ضمن بيئة حافلة بالابتكارات، حول سُبُل ربط السرد العربي بحركة الصناعات الإبداعية، وتعزيز حضوره ليبقى حياً نابضاً ومتجدّداً يواكب المستقبل، ويحقق رؤى التنمية المتفردة التي تقودها أبوظبي عاصمة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الإبداعية».



دور المرأة

تسلط دورة هذا العام الضوء على دور المرأة الرائدة، حيث ستشارك هند صبري، الممثلة والمنتجة المعروفة، وتيما الشوملي، المخرجة والمنتجة التنفيذية وصانعة الأعمال الدرامية، وبثينة كاظم، المؤسسة والمديرة التنفيذية لسينما عقيل، في جلسة حول دور المرأة في إعادة تشكيل السرد الإبداعي العربي.

كما ستنضم نادين لبكي، المخرجة والممثلة وصانعة الأفلام الحائزة على جوائز عديدة، إلى رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة «ميوزيك نيشن» و«ميوزيك سيتي» الإمارات، في حوار حول دور الإبداع في تعزيز الهوية العربية.

يقدم الكونغرس أيضاً جلسة حوارية بين مو عامر ومو جودت حول قوة السرد الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي، مع طرح تساؤلات مهمة حول ضرورة إعطاء الأولوية للأصالة، والتنوع، والسياق التاريخي على حساب وتيرة التقدم التكنولوجي المتسارعة.

ويتضمن البرنامج أيضاً جلسة «الكتب الصوتية.. فتح آفاق السوق في المنطقة العربية»، تشارك فيها أيريا ألفاريز، نائب الرئيس للاستراتيجية العالمية والتطوير المؤسسي في بنغوين راندوم هاوس، وباولو ليمغروبار، رئيس المحتوى الإقليمي في أوديبل، وعمار مرداوي، المؤسس المشارك والمدير العام لمنصة رفوف. ويدير الجلسة، كارلو كارينيو، مستشار نشر دولي وسفير الكتب الصوتية لمعرض فرانكفورت للكتاب.



حوار ثلاثي

وتُعقد جلسة حوارية ثلاثية بعنوان «اللغة العربية بين أزمة حاضرة وتحول مرتقب»، تناقش هذه الجلسة التحوّلات المتسارعة بين اللغة العربية الفصحى المعاصرة واللهجات المحلية في ظلّ وتيرة التغيير المتزايدة، يتحاور فيها د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ود. هنادا طه، أستاذة كرسي اللغة العربية ومديرة مركز اللغة العربية للبحوث والتطوير في جامعة زايد، ومروة خوست، مدير الاتصالات والشؤون العامة في غوغل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومصنّفة ضمن قائمة فوربس للمبدعين الشباب تحت سن الثلاثين.



مقاربات إبداعية

أما مناظرة «ما بين الكتب الأكثر مبيعاً والنقد الأدبي.. القيمة الأدبية في مؤلفات الخيال العربي»، فتناقش الجدل المستمر بين ما يستحسنه عامة الناس من فنون أدبية وتأثير موجّهي الذوق الأدبي على الأصناف الأدبية العربية، ويتحدث فيها د. عبدالله الغذامي، أكاديمي وناقد أدبي وثقافي، وأستاذ النقد والنظرية بجامعة الملك سعود بالرياض، ود. رائدة العامري، أستاذة النقد الأدبي في جامعة بابل.

فيما تعيد جلسة «الماضي من منظور رقمي.. مقاربات إبداعية في تاريخ المخطوطات»، رسم ملامح فهمنا لتاريخ الحضارة من خلال المخطوطات، ويتحدث فيها د. بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، ود. بلال الأرفه لي، باحث وأكاديمي وأستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربيّة والإسلاميّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، ود. إسراء الهمل، مدير مدرسة التذهيب والزخرفة في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.



ورش تدريبية

تُقدَّم خلال الكونغرس مجموعة من الورش والدورات التدريبية بقيادة خبراء من مؤسسات عالمية وإقليمية مرموقة مثل أمازون ويب سيرفيسز AWS، وغوغل، إلى جانب مبدعين بارزين مثل كاتبة السيناريو ومؤسسة ومديرة تنفيذية لغرفة سرد للكتابة الدرامية مريم نعوم، وخبير تصميم الألعاب فوزي مسمار، بهدف تنمية المهارات العملية والإبداعية لدى المواهب الشابة والمصممين والمطورين وصنّاع المحتوى.