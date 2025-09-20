«الثقافي العربي» ينظم جلسة نقاشية

الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جانب من الجلسة النقاشية (من المصدر)
21 سبتمبر 2025 01:21

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول جلسة نقاشية حول كتاب «مرايا الشعر.. في السجايا ومكارم الأخلاق» للدكتور محمد عبد القادر سبيل، الصادر عن دائرة الثقافة في الشارقة، وتحدث في الأمسية إلى جانب المؤلف كل من الإعلامي محمد بابا حامد، والكاتب عمرو منير دهب، وذلك بحضور الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة النادي، وجمع من المثقفين ومحبي الأدب.
استهل بابا الجلسة بتقديم نبذة عن الكتاب ومؤلفه، فقال: «مرايا الشعر.. في السجايا ومكارم الأخلاق»، يتناول الأخلاق في التراث الشعري العربي كقيم ورسالة، وقد رتب الأخلاق حسب أهمية كل خلق لدى العرب، وجاء الجود أولاً، والحكمة والتسامح وإصلاح ذات البين ثانياً، كما خصص صحائف للشعراء، جمعت أنواع الخصال، مثل المروءة والوفاء وأخلاق الرجال والإباء والغيرة والهمة العالية، ومجاهدة النفس وعزتها والقناعة والتجمل والتجلد والصبر والتفاؤل».
قال الكاتب عمرو منير دهب: «إن إقدام د. سبيل على تأليف هذا الكتاب ينطوي على تحدّيين: تحدي تناول الشعر (التقليدي بصفة أساسية) كموضوع للكتاب في هذا الزمان، وتحدي الحضّ على التمسك بالأخلاق، كما هي في موروثنا التقليدي، والمؤلف واجه التحديين بثقة عالية».
أما الدكتور محمد عبد القادر سبيل، فاستهل كلمته بالإشارة إلى تاريخ كتب المختارات الشعرية، ومنها: «الأصمعيات» للأصمعي، و«جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي، وكتاب «الحماسة» لأبي تمام والذي يُعدّ من أبرز وأشهر المختارات الشعرية.
وأختتم سبيل قائلاً: «هذا الكتاب يثْبت ويثبّت وظيفة الشعر في صياغة شخصية العرب التي اتسمت أساساً بالمكارم، فكان الشعر سجلاً يدوّن وينطق ويحتفي بتلكم الخصال الرفيعة، وصنائع معروفه في صياغة الإنسان المثالي، وتجذير صفات النبل فيه، ولعل أبلغ معروف أسداه بعد الأخلاق، هو أنه حفظ لهذه الأمة ذاكرتها وصفاء وثراء لغتها».

