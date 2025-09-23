الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الملتقى الأدبي» يناقش رواية «السنوات» لآني إرنو

جانب من جلسة المناقشة (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:06

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في إطار جهود «صالون الملتقى الأدبي» خلال عام المجتمع، وضمن فعاليات أسماء صديق المطوع، سفيرة القراءة، عقد الصالون أمس جلسة ثقافية لمناقشة رواية «السنوات» للكاتبة الفرنسية آني إرنو الحاصلة على جائزة نوبل في الآداب، وقد تميّزت الجلسة بفتح أبواب الصالون لمشاركات من خارج العضوية، حيث شاركت مجموعة من الزائرات في النقاش، ما أضفى على الحوار تنوعاً وثراء، تأكيداً على دور الصالون في تعزيز القراءة وتوسيع دوائر الحوار الأدبي في المجتمع.
وأشارت المطوع إلى أن الكاتبة إرنو عرفت بجرأتها في إعادة صياغة مفهوم السيرة الذاتية، فهي لا تكتفي بسرد الوقائع الشخصية فحسب، بل تفتح أفقاً أوسع يمزج بين الذاتي والجماعي، وبين الخاص والعام، لتقدم لنا نصاً استثنائياً يقف على تخوم التاريخ والفن في آن واحد. وفي رواية «السنوات»، نقرأ حياة الكاتبة، ولكننا في الوقت ذاته نقرأ ذاكرة أمة بأكملها، إذ تأخذنا إلى المجتمع الفرنسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مروراً بتحولات الخمسينيات والستينيات، وصولاً إلى بداية الألفية الثالثة. إنها رحلة زمنية وإنسانية تكشف ملامح التغيير الاجتماعي والفكري، وتضع القارئ أمام بانوراما غنية من الصور والمشاهد والذكريات إننا في هذه الندوة لا نقرأ رواية وحسب، بل نقرأ مشروعاً أدبياً متكاملاً، تتداخل فيه الأسئلة حول الهوية، والذاكرة، والمرأة، والمجتمع، والكتابة ذاتها. وكيف استطاعت إرنو أن تحوّل تفاصيل حياتها الشخصية إلى خطاب جماعي يمس كل قارئ، وكيف يمكن للنص الأدبي أن يصبح وثيقة اجتماعية شاهدة على عصر بكامله.
وتعددت المداخلات، مبينة أن الروائية وسعت دائرة العرض حتى شملت أهم الأحداث الأوروبية، وأشارت د. عزة هاشم في نقاشها إلى المسافة السردية، كأن العمل هو سيرة ذاتية وليس رواية بالمعنى التقليدي.

أخبار ذات صلة
«مهرجان البدر» يحتفي بالقيم النبوية ويوعي بالفنون البصرية
«دوائر النور» يحتفي بروائع الخط العربي المعاصر
الملتقى الأدبي
صالون الملتقى الأدبي
الثقافة
الآداب
جائزة نوبل
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©