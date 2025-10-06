احفظ صورك على سناب شات مجاناً وبخطوة بسيطة!

الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

6 أكتوبر 2025 07:49

بعد ما يقارب عقداً من الزمن على كونه صندوقاً رقمياً يحفظ لحظات حياتك، أعلن سناب شات عن خطوة جديدة ستغير طريقة تخزين الصور والذكريات. التطبيق الذي اعتاد أن يمنح مستخدميه مساحة غير محدودة لحفظ الذكريات بات اليوم يفرض سقفاً مجانياً لا يتجاوز 5 جيجابايت فقط، ومن يتجاوز هذا الحد سيضطر إما للاشتراك في خطة مدفوعة أو تصدير محتواه خارج التطبيق.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" أوضح سناب شات أن الخطة المبدئية تتيح 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهرياً، بينما يحصل مشتركو +Snapchat على 250 جيجابايت مقابل 3.99 دولار، أما خطة Snapchat Platinum فتمنح سعة ضخمة تصل إلى 5 تيرابايت مقابل 15.99 دولار شهرياً. وفي حال تجاوز المستخدم الحد المسموح به من دون اشتراك، فإن التطبيق سيبقي على أقدم اللقطات ويبدأ بحذف الأحدث للحفاظ على المساحة المحددة. ورغم أن الشركة منحت مهلة تصل إلى 12 شهراً للتخزين المؤقت، إلا أن كثيراً من المستخدمين فضّلوا تصدير ذكرياتهم بدلاً من الدفع.

إلا أنه أمامك خياران أساسيان لحفظ ذكرياتك. الأول هو تصديرها مباشرة إلى ألبوم الكاميرا في هاتفك، حيث يمكنك تحديد حتى 100 لقطة في كل مرة ثم حفظها يدوياً، وهي عملية قد تبدو مرهقة لكنها تمنحك حرية اختيار ما تود الاحتفاظ به فعلاً. أما الخيار الثاني فهو استخدام أداة Download My Data التي يوفرها سناب شات، إذ تتيح لك طلب نسخة كاملة من بياناتك عبر البريد الإلكتروني في ملف مضغوط يحتوي على جميع الذكريات التي خزنتها منذ انضمامك للتطبيق.

بهذين الخيارين تستطيع أن تحافظ على صورك وذكرياتك من دون أن تضطر للدفع، سواء اخترت الحفظ على جهازك تدريجياً أو تحميل الأرشيف كاملاً بضغطة واحدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
