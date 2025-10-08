الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إنقاذ 900 سائح حاصرتهم الثلوج في "عاصفة إيفرست"

إنقاذ 900 سائح حاصرتهم الثلوج في "عاصفة إيفرست"
8 أكتوبر 2025 08:56

 قالت وسائل إعلام صينية رسمية، مساء الثلاثاء، إن نحو 900 من المتنزهين والمرشدين والعاملين الذين حوصروا بسبب عاصفة ثلجية نهاية الأسبوع على الجانب الصيني من جبل إيفرست، تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان.

وضربت عاصفة قوية المنطقة مساء السبت، ما أدى إلى قطع طرق الوصول إلى موقع إقامة المتنزهين الذين كانوا يقيمون في خيام على ارتفاع يزيد على 4900 متر فوق سطح البحر. وبحسب السلطات المحلية، بلغ عدد العالقين 580 متسلقاً إلى جانب أكثر من 300 مرشد وعامل.

أخبار ذات صلة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
ذكاء اصطناعي يفك شفرة لغة البروتين ويكشف أسرار تطور الكائنات الحية

وتمكن نحو 350 متسلقاً من النزول بحلول ظهر الاثنين، بينما وصل الباقون إلى مناطق آمنة بحلول الثلاثاء. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن بعض المتنزهين عانوا من انخفاض في درجة حرارة الجسم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ زودتهم بالغذاء والدواء ووسائل التدفئة والأكسجين، وساعدت نحو 12 منهم للوصول إلى نقطة تجمع آمنة. وأغلقت مؤقتا المنطقة السياحية المحيطة بجبل إيفرست في إقليم التبت الصيني، حيث يقع الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8850 متراً ويعد الأعلى في العالم، على الحدود بين الصين ونيبال. 

المصدر: وكالات
إيفرست
الصين
قمة إيفرست
آخر الأخبار
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
الرياضة
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
اليوم 14:42
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©