الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جلسات ثرية في «ملتقى الشارقة الثقافي»

جلسات ثرية في «ملتقى الشارقة الثقافي»
10 أكتوبر 2025 00:16

أطلق المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع النسخة الثانية من ملتقى الشارقة الثقافي «العصر العباسي.. حكاية وصل بين قرطاس وقلم»، والذي يعقد برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
وانطلقت الجلسة الأولى من «مجالس الملتقى» تحت عنوان: أبرز الملامح الثقافية في العصر العباسي رموز ثقافية مؤثرة، هارون الرشيد بين الواقع ورأي المستشرقين وقدمها عوض الدرمكي والذي سلط الضوء على ضرورة العودة لتاريخنا المشرق والاستفادة ليس فقط من الكتب الحديثة بل من الضروري قراءة التاريخ باستمرار لنتمكن من قراة واقعنا والنهوض بثقافتنا وقيمنا الأصيلة.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «أبرز الملامح الثقافية في العصر العباسي» بمشاركة د.محمد المزطوري ود.حصة الكتبي وعيسى يوسف ود.عاطف منصور.
بينما شهد اليوم الثاني من الملتقى جلستين ثقافيتين في مجلس الحيرة الأدبي الأولى كانت بعنوان، ازدهار العلوم الإنسانية في العصر العباسي بمشاركة الشاعر د.شهاب غانم والكاتب والروائي غيث الحوسني.
وتحدث د.شهاب غانم عن ترجمة الشعر في عصر الازدهار العلمي، فيما تحدث غيث الحوسني عن الفلسفة في العصر العباسي وتأثرها بالثقافة اليونانية.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان الفنون في العصر العباسي بمشاركة كل من الشاعرة حمدة العوضي والخطاط عدنان الشريفي.
وتحدثت العوضي عن فن المقامة الذي ازدهر في العصر العباسي، بينما تحدث الخطاط الشريفي عن أهمية الخط العربي والذي شهد تطوراً كبيراً خلال العصر العباسي.

أخبار ذات صلة
جواهر القاسمي تشهد انطلاق ملتقى الشارقة الثقافي الثاني
مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
ملتقى الشارقة الثقافي
العصر العباسي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©