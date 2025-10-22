الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

ميتا تواجه المحتالين.. تحذيرات فورية لحماية كبار السن على الإنترنت

ميتا تواجه المحتالين.. تحذيرات فورية لحماية كبار السن على الإنترنت
22 أكتوبر 2025 09:28

في خطوة تستهدف واحدة من أكثر الفئات عرضة للخداع عبر الإنترنت، أطلقت شركة ميتا مجموعة من أدوات الكشف والتحذير الجديدة داخل تطبيقَي واتساب وماسنجر، لمساعدة المستخدمين – وخاصة كبار السن – على تجنّب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الرقمية التي باتت تتّخذ أشكالًا أكثر ذكاءً.

الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال الإلكتروني الذي حصد ملايين الضحايا حول العالم.

 
ووفقاً لموقع "تك كرانش" أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيقَي واتساب وماسنجر، عن إطلاق ميزات جديدة للكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت، في إطار مبادرة تهدف لحماية المستخدمين من محاولات الاحتيال الرقمي التي تستهدف كبار السن على وجه الخصوص.

وقالت الشركة إنها ستبدأ بعرض تحذيرات فورية داخل واتساب عند محاولة المستخدم مشاركة شاشته أثناء مكالمة فيديو مع جهة اتصال غير معروفة، وهي تقنية يستخدمها المحتالون عادةً للحصول على بيانات حساسة مثل تفاصيل الحسابات البنكية أو رموز التحقق.


 

أما على ماسنجر، فتختبر ميتا نظامًا أكثر تقدمًا لاكتشاف الرسائل المشبوهة، حيث سيُصدر التطبيق تنبيهًا للمستخدمين في حال رصد إشارات لاحتيال محتمل، مع عرض قائمة بأساليب الاحتيال الشائعة مثل عروض العمل المزيفة أو فرص الربح السريع، واقتراح حظر أو الإبلاغ عن الحساب المشبوه.

8 ملايين حساب احتيالي في مرمى ميتا


وخلال النصف الأول من عام 2025، كشفت ميتا أنها رصدت وأغلقت نحو 8 ملايين حساب متورط في أنشطة احتيالية.
كما أوقفت أكثر من 21 ألف صفحة على فيسبوك كانت تتظاهر بأنها مراكز دعم فني لخداع المستخدمين والحصول على بياناتهم الشخصية.

 احتيال يستغل الوحدة

تقول الشركة إن كثيرًا من المحتالين يستخدمون أساليب الهندسة الاجتماعية لاستدراج ضحاياهم من كبار السن، مستغلين ضعف خبرتهم الرقمية أو شعورهم بالوحدة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى خسارة مدخراتهم.

إسلام العبادي(أبوظبي)

 

ميتا
واتساب
الاحتيال الرقمي
