«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» توقع اتفاقيتين

الشارقة (وام)

شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في أعمال الكونغرس العالمي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO) في سنغافورة. ووقّعت الجمعية خلال المؤتمر اتفاقيتين ثنائيتين مع منظمتي حفظ الحقوق في كلٍّ من نيوزيلندا وأستراليا، بهدف توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز حماية حقوق النسخ للأعمال الإبداعية الصّادرة في دولة الإمارات على المستوى الدولي.

وأكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن الاتفاقيات خطوة استراتيجية مهمة نحو توسيع نطاق حماية المصنفات الإبداعية خارج الدولة، كما تعكس حرص الجمعية على تمكين المبدعين الإماراتيين والعرب من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الإبداعي العالمي، وحماية نتاجهم الفكري في عالم رقمي متسارع وبيئة تعليمية متغيرة.

وأضافت أن هذه المساعي تأتي ضمن رؤية الجمعية في أن تكون نموذجاً رائداً في إدارة الحقوق الفكرية في المنطقة عبر توفير تراخيص قانونية تسهم في تمكين الكتّاب والناشرين والمؤسسات التعليمية من تداول المعرفة بشكل قانوني.