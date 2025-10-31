السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» توقع اتفاقيتين

مجد الشحي خلال توقيع الاتفاقيتين (وام)
1 نوفمبر 2025 01:00

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الهجمات الشنيعة على «الفاشر» انتهاك للقانون الدولي
209 فعاليات مجتمعية تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»

شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في أعمال الكونغرس العالمي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO) في سنغافورة. ووقّعت الجمعية خلال المؤتمر اتفاقيتين ثنائيتين مع منظمتي حفظ الحقوق في كلٍّ من نيوزيلندا وأستراليا، بهدف توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز حماية حقوق النسخ للأعمال الإبداعية الصّادرة في دولة الإمارات على المستوى الدولي.
وأكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن الاتفاقيات خطوة استراتيجية مهمة نحو توسيع نطاق حماية المصنفات الإبداعية خارج الدولة، كما تعكس حرص الجمعية على تمكين المبدعين الإماراتيين والعرب من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الإبداعي العالمي، وحماية نتاجهم الفكري في عالم رقمي متسارع وبيئة تعليمية متغيرة.
وأضافت أن هذه المساعي تأتي ضمن رؤية الجمعية في أن تكون نموذجاً رائداً في إدارة الحقوق الفكرية في المنطقة عبر توفير تراخيص قانونية تسهم في تمكين الكتّاب والناشرين والمؤسسات التعليمية من تداول المعرفة بشكل قانوني.

سنغافورة
جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
الإمارات
حقوق النسخ
مجد الشحي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©